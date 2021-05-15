ЮНИСЕФ: 36 детей погибли при столкновениях израильтян и палестинцев

С 10 мая в результате столкновений между израильтянами и палестинцами погибли 36 детей. Об этом заявила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.

В секторе Газа были убиты 34 ребенка, "что является огромным числом", подчеркнула Тума. Еще двое детей погибли в Израиле, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ЮНИСЕФ.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около двух тысяч ракет было выпущено из анклава по израильской территории. В Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израильская армия нанесла сотни ударов по сектору Газа. В результате погибли 126 палестинцев, еще более 950 человек получили ранения.