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15.05.2021 13:33
Рубрика: В мире

Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Газе

Текст: Максим Макарычев
По меньшей мере 10 палестинцев, в том числе восемь детей, были убиты в субботу утром в результате налета израильской авиации на их дом в лагере беженцев Шати в секторе Газа после пятой ночи бомбардировки осажденного анклава. В субботу спасатели копали завалы дома семьи Абу Хатаба, где, как предполагается, было погребено еще больше людей. В результате авианалета было ранено не менее 15 человек, в том числе младенец по имени Омар. ХАМАС, группировка, управляющая сектором Газа, отреагировала на последнее нападение на лагерь беженцев Шати, выпустив залп ракет по южным израильским городам Асхелон и Ашдод. Сообщений о жертвах не поступало.

Игрушки на развалинах дома

Фото: REUTERS/Suhaib Salem
Как может развиваться палестино-израильское противостояние

Набиль Абу Аль Риш, врач, лечащий выживших в больнице Аль-Шифа, сказал, это была "резня, которую невозможно описать". В интервью Al Jazeera мужчина, представившийся двоюродным братом владельца дома, сообщил, что нападение произошло "без всякого предупреждения". "Мы выбежали на улицу и увидели, как полностью был снесен четырехэтажный дом. Его сровняли с землей", - сказал он. Он добавил, что сестра и дети домовладельца были в гостях, когда произошло нападение. "Все они были убиты", - сказал мужчина. Среди развалин можно было увидеть детские игрушки, а также тарелки с несъеденной едой с ужина по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

По данным агентства ООН по делам беженцев, Шати является третьим по величине из восьми лагерей беженцев в секторе Газа и одним из самых многолюдных. Здесь проживает более 85 000 человек, ютясь на территории всего 0,52 квадратных километра. Другие объекты сектора Газа, пораженные израильскими ракетами в субботу, включали банк и министерство внутренних дел. Сообщается, что еще один воздушный налет был нанесен по дому в Хан-Юнисе. Израильские военные заявили, что в операции участвовали 160 боевых самолетов, сбросивших около 80 тонн взрывчатки в течение 40 минут, и им удалось уничтожить обширную сеть туннелей, используемых ХАМАС.

Это был самый смертоносный удар с начала конфликта в Газе, разразившегося в понедельник. Последняя вспышка насилия началась в Иерусалиме и распространилась по всему региону с еврейско-арабскими столкновениями и беспорядками в смешанных городах Израиля. В пятницу на оккупированном Западном берегу также прошли массовые палестинские протесты, в ходе которых израильские силы застрелили 11 человек, сообщает Associated Press.

Страдания жителей в Газе усугубятся

Инфраструктура Газы, уже находящаяся в повсеместном разрушении из-за израильско-египетской блокады, введенной после захвата власти ХАМАСом в 2007 году, показала признаки дальнейшего разрушения, усугубляя страдания жителей, отмечают международные наблюдатели. У единственной электростанции на территории Газы в ближайшие дни может закончиться топливо. ООН сообщила, что жители Газы уже терпят ежедневные отключения электроэнергии на 8-12 часов, и как минимум 230 тысяч человек имеют ограниченный доступ к водопроводной воде.

Американский дипломат Хади Амр прибыл в пятницу в рамках усилий Вашингтона по деэскалации конфликта. и Совет Безопасности ООН должен провести заседание в воскресенье. Тем временем Израиль отклонил предложение Египта об одногодичном перемирии, которое приняли руководители ХАМАС, сообщил в пятницу египетский чиновник.

С начала вооруженного конфликта в результате бомбардировки Израилем сектора Газа по меньшей мере 139 палестинцев, в том числе 40 детей, погибли и более 920 были ранены. В ответ ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля. Ракеты, многие из которых были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", убили по меньшей мере восемь человек в Израиле, в том числе одного ребенка. На оккупированном Западном берегу израильские силы убили за последние два дня по меньшей мере 13 палестинцев, протестующих против продолжающейся израильской оккупации и бомбардировок Газы.

В бой идут гражданские лица

Фото: twitter@BillGates
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ

Конфликт получил широкий резонанс и дальнейшее развитие, отмечает АР. В израильских городах со смешанным арабским и еврейским населением по ночам происходят массовые случаи столкновений и насилия, когда толпы из каждой общины дерутся на улицах и громят имущество друг друга. На оккупированном Западном берегу, на окраинах Рамаллаха, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Газе и действий Израиля в Иерусалиме. Размахивая палестинскими флагами, они возили шины на горящих баррикадах и бросали камни в израильских солдат. Не менее 10 демонстрантов были застрелены солдатами. Одиннадцатый палестинец был убит, когда пытался нанести удар солдату на военной позиции.

В восточном Иерусалиме онлайн-видео показало, как молодые еврейские националисты стреляют из пистолетов, обмениваясь залпами камней с палестинцами в Шейх-Джарре, который стал еще одной горячей точкой конфликта из-за попыток поселенцев насильственно выселить несколько палестинских семей из их домов. На северной границе Израиля войска открыли огонь, когда группа ливанских и палестинских демонстрантов с другой стороны прорвалась через забор границы и ненадолго перешла через нее. Один ливанец погиб. Три ракеты были выпущены в сторону Израиля из соседней Сирии, не причинив ни потерь, ни ущерба.

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