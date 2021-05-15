Израильская авиация уничтожила офисы мировых СМИ

Во время налета израильской авиации четыре ракеты попали в 12-этажное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, сообщает телеканал Al Jazeera.

В высотке располагались представительства информагентства Associated Press и других СМИ. Собственник здания Джавад Махди получил по телефону предупреждение от израильских военных о предстоящем ударе. Ему дали один час на эвакуацию людей.

Сотрудники AP и других компаний в панике покинули помещение. Это уже четвертая высотка в Газе, которая стала целью ракетных ударов Израиля.

Телеканал Al Jazeera, чей офис в Газе находился в пострадавшем здании, транслировал нападение в прямом эфире. Журналисты заверили, что "не замолчат" и дальше будут делать свою работу. "Мы можем гарантировать вам это прямо сейчас", - цитирует Yahoo News сотрудников издания

Удар по высотке был нанесен в тот момент, когда боевая группировка ХАМАС усилила ракетный обстрел Тель-Авива из осажденного анклава. Израильские авиаудары убили, по меньшей мере, 10 членов одной семьи в лагере беженцев Газы, что стало самым смертоносным ударом с начала военных действий.

По утверждению израильских военных, высотка в Газе использовалась движением ХАМАС, в нем располагались офисы разведслужб, передает РИА Новости.