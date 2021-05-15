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Кэти Перри выпустила совместный клип с покемоном Пикачу

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    15.05.2021, 16:06
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Katy Perry Фото: youtube.com/ Katy Perry
Фото: youtube.com/ Katy Perry

Певица Кэти Перри выпустила на YouTube клип на песню Electric, который приурочен к празднованию 25-летия медиафраншизы "Покемон".

Фото: twitter.com/ disneyplus
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В нем артистка, проводя время на Гавайях вместе с Пикачу, вспоминает годы своей юности.

По ее словам, она с радостью согласилась внести свой вклад в празднование годовщины "Покемонов", потому что сама была очень увлечена ими в школьные годы.

Режиссером музыкального видео выступил Карлос Лопес Эстрада - один из постановщиков недавнего мультфильма Disney "Райя и последний дракон".

Трек Electric появится в грядущем сборнике Pokemon 25: The Album, который выйдет этой осенью.

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