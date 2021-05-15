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15.05.2021 09:00
Рубрика: Культура

Коллекция рецензий, коты и Гоголь: факты о Михаиле Булгакове

Текст: Инна Бугулова
15 мая исполнилось 130 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Сегодня писатель - один из самых любимых: его фамилия не сходит с театральных афиш, к его произведениям то и дело возвращаются в кино (на днях стало известно, что летом приступят к съемкам очередной экранизации "Мастера и Маргариты", режиссер Михаил Локшин), а читатели называют его одним из важнейших отечественных авторов - согласно опросу книжного сервиса MyBook, такого мнения придерживаются почти 95 процентов опрошенных. Но при жизни Михаила Булгакова, конечно, все было иначе. В день рождения классика "Российская газета" предлагает вспомнить некоторые интересные факты о нем.

Михаил Булгаков коллекционировал разгромные рецензии о себе

Сцена из спектакля по пьесе М.А. Булгакова "Дни Турбиных" в Московском художественном театре Союза ССР имени М. Горького. Фото: Василий Егоров/ТАСС

Писатель постоянно просматривал прессу, а отзывы критиков о своих произведениях вырезал и помещал в специальный альбом. Соотношение, к сожалению, было удручающим: по подсчетам самого Булгакова, за десять лет "похвальных было 3, враждебно-ругательных - 298". Чаще всего его ругали за сочувствие белогвардейцам и их идеализацию. В рядах критиков был и Владимир Маяковский, который в отношении коллеги полумерами не ограничивался, предлагая, например, освистать "Дни Турбиных" прямо во время спектакля.

"Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны М.А., а попутно истощалась и нервная система писателя: он стал раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дергать головой и плечом", так вспоминала об этой коллекции вторая супруга писателя Любовь Белозерская.

Кота Бегемота назвали в честь собаки писателя

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Знаменитый подельник Воланда Кот Бегемот, как это ни странно, получил свое имя благодаря псу писателя - Михаил Афанасьевич очень любил свою черную собаку по кличке Бегемот. Говорят, она была на редкость умна. А вот к кошкам писатель был равнодушен, та же Любовь Белозерская писала: "Кошку Муку Михаил Афанасьевич на руки никогда не брал: был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку".

Ну и куда же без "Собачьего сердца", преданной собаки Понтия Пилата Банги - именно она разделила с хозяином двенадцать тысяч лун одиночества, а ведь был еще пес Жак из фантастической пьесы "Адам и Ева"... Так что, кошатником Булгаков точно не был: настоящим другом в его произведениях оказывается именно собака.

На могиле Булгакова лежит надгробный камень Гоголя

Надгробный камень на могиле М.А. Булгакова и его жены Е.С. Булгаковой на Новодевичьем кладбище. Фото: Игорь Зотин/ТАСС

Этот факт в разряде спорных, но тем не менее тоже очень любопытен - особенно учитывая то, что Гоголя Булгаков любил и называл своим учителем. Надгробный камень на Новодевичьем кладбище, где похоронен автор "Мастера и Маргариты" и "Белой гвардии", называется Голгофа. По распространенному преданию, эта гранитная глыба стояла рань¬ше на могиле Гоголя. Вот как о произошедшем рассказывала третья жена писателя Елена Булгакова:

"Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Ми¬ши - достойного его. И вот однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при кладбище Новодевичьем, - я увидела глубоко запря¬тавшуюся в яме какую-то глыбу гранитную. Директор мастерской на мой вопрос объяснил, что это Голгофа с могилы Гоголя, снятая, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе, при помощи экскаватора подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили".

Так ли это на самом деле - неизвестно. Впрочем, как можно обойтись без мистики, когда дело касается писателей, чьи судьбы и произведения полны тайн и загадок?

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