На дне Ла-Манша обнаружена 112-летняя британская субмарина D1

Международная группа ученых и подводных археологов идентифицировала находящую на дне пролива Ла-Манш британскую субмарину класса D1. Ранее считалось, что в трех милях от побережья графства Девон затонула германская подлодка Первой мировой войны.

Как сообщает Independent, идентификация затонувшей подводной лодки заняла несколько лет. Дайверы и историки сравнивали подводные фотографии с оригинальным планом подводной лодки. После сравнения расположения торпедных аппаратов, винтов, руля, боевой рубки и более чем 16 других особенностей они пришли к выводу, что судно действительно субмарина D1.

Окончательная оценка доказательств проведена компанией Wessex Archaeology, и правительство Великобритании предоставило затонувшему кораблю официальный статус исторического памятника.

"D1 имеет большое историческое значение, потому что это была первая оригинальная подводная лодка, ставшая прототипом для большинства британских субмарин Первой мировой войны", - сказал историк королевских ВМФ Марк Харрис.

Справка "РГ"

Электро-дизельная подводная лодка D1 была спущена на воду 16 мая 1908 года, и в сентябре следующего года вошла в строй королевского флота Великобритании. Длина субмарины - 49,7 метра, высота по рубку - 6,2 метра и осадка - 3,2 метра. Экипаж - 25 человек.

В отличии от других подлодок D1 могла вести стрельбу двумя торпедными аппаратами с носа и одним с кормы. Скорость подводного хода - 14 узлов или 26 километров в час, а на поверхности - 10 узлов или 17 километров в час. Дальность плавания 2500 морских миль.

В годы Первой мировой войны D1 несла патрульную службу в Ла-Манше. 23 октября 1918 года во время учений Королевского флота близ Дартмута использовалась в качестве мишени и была потоплена.