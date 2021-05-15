Оперштаб: Еще 2 697 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели ещё 2 697 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 023 380.

Выявлено 3 073 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 195 человек.

В столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.