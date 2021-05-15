Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая

Ростуризм, Министерство финансов и Министерство просвещения должны до 19 мая внести в правительство проект правил поддержки детских поездок в оздоровительные лагеря через возврат родителям половины стоимости путевки. Поручение дано по итогам заседания кабинета министров.

Правительство также одобрило выделение из своего резервного фонда пяти миллиардов рублей на предложенную президентом программу. Предполагается, что ею воспользуются 357 тысяч человек.

"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях. И во время этих каникул им нужно наверстать упущенное", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин ранее при рассмотрении проекта решения на заседании кабмина.