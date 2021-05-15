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15.05.2021 12:38
Рубрика: Власть

Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ростуризм, Министерство финансов и Министерство просвещения должны до 19 мая внести в правительство проект правил поддержки детских поездок в оздоровительные лагеря через возврат родителям половины стоимости путевки. Поручение дано по итогам заседания кабинета министров.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Кешбэк на путевки в детские лагеря будет действовать до 15 сентября

Правительство также одобрило выделение из своего резервного фонда пяти миллиардов рублей на предложенную президентом программу. Предполагается, что ею воспользуются 357 тысяч человек.

"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях. И во время этих каникул им нужно наверстать упущенное", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин ранее при рассмотрении проекта решения на заседании кабмина.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Отдых детей в летних лагерях

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