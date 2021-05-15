Работы Сергея Шойгу на благотворительном аукционе ушли за 40 млн рублей

В московской штаб-квартире Русского географического общества завершился аукцион "Творчество ради жизни": все вырученные деньги поступят в благотворительный Фонд Константина Хабенского и будут использованы для лечения онкобольных детей.

Большинство (8 из 14 лотов) - это картины работы министра обороны и председателя РГО Сергея Шойгу. Были выставлены два сервиза, расписанные им же, а также 3,5-метровый стол из древесины, которой от 350 до 400 лет. Стол настолько велик, что его не рискнули везти в центр Москвы - лот был представлен в виде красочных фотографий на мониторе. В отсутствии стола самым внушительным по размерам экспонатом стала декоративная ваза из цельного куска дерева ручной работы с металлическими инкрустациями авторства Сергея Шойгу.

И еще два лота позиционировались как дорогие семейные реликвии: старинный патефон и советский катушечный магнитофон "Романтик-3". Патефон не просто дорогая вещь, его Шойгу сам в молодости собрал из нескольких неисправных. А магнитофон - модель 1969 года, и она вызвала прилив большой ностальгии у представителей старшего поколения. Знаковая вещь для целого поколения советских людей.

По мнению искусствоведа Елизаветы Плавинской, которая проводила оценку лотов, эмоции и чувства буквально пронизывают аукцион: "Во всех работах чувствуется бесконечное удивление автора окружающим миром, он нам буквально говорит: "Этот мир - прекрасен".

А семейные патефон и магнитофон искусствовед назвала "невероятно романтической частью лотов".

Кстати, семья министра обороны участвовала в создании некоторых предметов искусства. "Любимое дерево папы - кедр, - доверительно рассказала Ксения, дочь Сергея Шойгу. - Чаще всего используем наросты. Деревья не рубятся - находим упавшие, подбираем подходящую древесину. Когда работали над столом, который вошел в число лотов - мы все буквально пропахли кедром".

Чувства настолько переполняли присутствующих, что Константин Хабенский настоятельно попросил окруживших его плотным кольцом журналистов не называть аукцион сухим словом "мероприятие".

"Это не мероприятие, а скорее вечер друзей Русского географического общества, - уточнил глава Фонда. И, не дожидаясь стандартных вопросов, сообщил: - Почему проводим здесь, и почему сейчас? Этот аукцион был задуман давно, его мы все переносили и переносили из-за ковида. Но зато увеличилось и число лотов. Финансовые отчеты по всем статьям мы опубликуем: куда именно пошли деньги. Помощь, конечно, будет адресная: больным детям. Но также будет и закупка медицинского оборудования, оплатим медицинские препараты, а часть собранных средств направим на повышение профессионального уровня врачей - это тоже очень нужно и важно".

Непосредственно аукционные торги организаторы провели в закрытом от журналистов формате. Люди, благодаря покупкам которых Фонд Хабенского пополнился крайне нужными сегодня для организации нейрохирургическое лечение средствами, оказались на удивление скромными личностями.

В общей сложности удалось выручить 40 млн рублей. Константин Хабенский отметил, что Сергей Шойгу сам предложил свои работы для благотворительного аукциона: "Надеемся, что этот пример подстегнет других".