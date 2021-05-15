Бочкарев: Задача удвоить протяженность Московского метро выполнена на 65%

Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Отметив, что столичная подземка отмечает сегодня свое 86-летие, он рассказал, как продолжается ее развитие.

В частности, по его словам, уже в этом году можно будет проехать по 70% Большой кольцевой линии. В 2021 году будет сдано на Большом кольце 10 станций - "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская", "Зюзино", "Каховская". Кроме того, планируетс завершить проходку всех тоннелей кольца.

"В состав второго пускового этапа Западного участка входят станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково", входящая в Юго-западный участок, но которую технически возможно ввести в составе Западного участка", - продолжал Андрей Бочкарев. Он подчеркнул, что весь участок от "Мнёвников" до оборотных тупиков на станции

"Аминьевская" возводится с помощью 10-метровых тоннелепроходческих комплексов. Завершить проходку до оборотных тупиков планируется в ближайшее время.

На станции "Терехово" продолжается отделка, смонтированы три из шести эскалаторов, идет монтаж остальных.

На станции "Кунцевская" продолжаются монолитные работы, ведется отделка служебных помещений и платформенной части, также идет монтаж инженерных систем и электрооборудования. На станции "Давыдково", входящей в юго-западный участок, также продолжаются монолитные работы, отделка служебных помещений и начался монтаж инженерных систем.

По мнению Бочкарева, запуск западного участка целиком станет драйвером для развития всей Мнёвниковской поймы, обеспечит новыми маршрутами жителей районов

Хорошёво-Мнёвники и Кунцево, соединит подземкой север и северо-запад города.

Запустить его планируется к концу 2021 года.