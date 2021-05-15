Букву "А" вернут на здание Госдумы к утру воскресенья

Буква "А" вернется на свое место на вывеске здания Государственной Думы в Москве к утру воскресенья. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Работают специалисты, которые в ближайшее время все починят", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Крыловой, буква помялась и теперь ей требуется реставрация.

Она добавила, что вывеску приведут в порядок "возможно, к утру".

Ранее в Сети появилось фото вывески на здании Госдумы с отвалившейся буквой "А" в конце первого слова.