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15.05.2021 21:08
Рубрика: Экономика

Букву "А" вернут на здание Госдумы к утру воскресенья

Буква "А" вернется на свое место на вывеске здания Государственной Думы в Москве к утру воскресенья. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
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"Работают специалисты, которые в ближайшее время все починят", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Крыловой, буква помялась и теперь ей требуется реставрация.

Она добавила, что вывеску приведут в порядок "возможно, к утру".

Ранее в Сети появилось фото вывески на здании Госдумы с отвалившейся буквой "А" в конце первого слова.

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