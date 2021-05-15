Под Смоленском 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Смоленской области на трассе М-1 Москва-Минск столкнулись большегруз Volvo и микроавтобус Volkswagen. В результате аварии 13 человек госпитализированы, погибших нет, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение об аварии поступило на пульт связи ПСЧ №14 в 6:35. ДТП произошло на 298 километре трассы М-1 в Сафоновском районе, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На месте аварии работали автоцистерны и 6 человек личного состава.

По предварительной информации полиции, столкновение автомобиля Volvo под управлением 33-летнего водителя и микроавтобуса Volkswagen, за рулем которого был 42-летний мужчина, произошло по вине большегруза. Предварительно водитель Volvo не выдержал положенную дистанцию.

В аварии 13 человек получили травмы. Все доставлены в медучреждение для осмотра.