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15.05.2021 13:29
Рубрика: Происшествия

В Вязьме коммунальная авария оставила город без воды

Текст: Елена Шулепова (Смоленск)

В городе Вязьма Смоленской области почти 55 тысяч человек остались без подачи воды. Причина - авария на трубопроводе холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Воду в Вязьме отключили примерно в 10:45. По информации МЧС, из-за порыва трубы без воды остались 4390 домов разной этажности. В них проживают 54 754 человека, из которых 12 378 - дети. Практически весь город остался без подачи воды - исключение составили всего пять улиц.

В настоящее время организован подвоз воды. По графику ее привозят сотрудники ООО "Вода Смоленска". Аварийная бригады этой же организации занимается ликвидацией порыва и восстановлением подачи воды. На месте аварии работают 12 человек и 5 единиц техники.

Залатать трубу и восстановить подачу воду планируют к 22 часам.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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