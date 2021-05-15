Как минный заградитель "Амур" потопил два японских броненосца

Рано утром 15 мая 1904 года отряд кораблей адмирала Насиба вышел для блокады русской военно-морской базы Порт-Артур. Трех эскадренных броненосцев "Сикисима", "Хацусэ" и "Ясима" должно было хватить для предотвращения любых попыток русского флота помешать высадке японских войск. Однако рутинный поход стал "черным днем" для Страны восходящего солнца.

Как принято говорить в таких случаях, "ничто не предвещало беды", но в 9:55 под килем флагманского броненосца "Хацусэ" прогремел мощный взрыв. Некоторое время броненосец, названный в честь древней японской столицы, оставался на плаву, что позволило японцам снять с него часть штаба во главе с командующим отрядом - адмиралом Насиба и половину команды. Однако в 11 часов 33 минуты корабль наткнулся на еще одну мину, взорвался и почти мгновенно затонул под аккомпанемент беспорядочной пальбы уцелевших японских кораблей по "русской подводной лодке". При этом погибли 36 офицеров и кондукторов, 445 моряков и 12 вольнонаемных служащих.

Почти одновременно с первым подрывом второй броненосец "Ясима" направился к "Хацусэ" для буксировки, но сам подорвался на мине и потерял ход. Через некоторое время его отбуксировал "Сикисима", и корабли повернули назад. В пяти милях от острова Энкаунтер-рок оставленный экипажем "Ясима" накрыло волной, и корабль опрокинулся и затонул в Желтом море . После взрывов японские корабли начали стрельбу в воду, приписывая подрыв кораблей атаке русской подводной лодки.

Эта победа стала самым большим достижением русского флота - на дно Желтого моря отправились почти 30 тысяч тонн боевого тоннажа двух японских броненосцев. Превзойти данный показатель советские моряки не смогли, и лишь подводник Александр Маринеску, потопивший в 1945 году немецкое госпитальное судно "Вильгельм Густлофф", смог приблизиться к рекорду. Водоизмещение потопленного им судна составляло 25 тысяч тонн.

Столь потрясающего успеха добился капитан 2-го ранга Федор Иванов и его минный заградитель "Амур". Дело в том, что наблюдательные посты российской армии на Золотой горе систематически отмечали движение кораблей противника в 10-11 милях от Порт-Артура. Отважный капитан предложил скрытно выставить мины.

Вступивший в командование эскадрой после гибели Степана Макарова адмирал Вильгельм Витгефт предоставил выбор времени для операции начальнику подвижной и минной обороны контр-адмиралу Лощинскому. Последний и разрешил проводить минирование, но в приказе "Амуру" было указано: мины нужно выставить не далее пяти-шести миль от берега. Однако капитан Иванов нарушил приказ и поставил 50 мин в 11 милях.

Боевая карьера самого успешного корабля русского флота закончилась через месяц с небольшим - 16 июня 1904 года при подходе к Голубиной бухте "Амур" коснулся не обозначенного на карте камня и пропорол себе дно. Хотя Иванов сумел довести минзаг до порта, чинить корабль уже не стали.