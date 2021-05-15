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15.05.2021 07:09
Рубрика: Власть

На Колыме приступили к утилизации брошенных судов

Текст: Ольга Журман

Первые четыре брошенные в бухте Нагаева теплохода начали утилизировать в Магадане, сообщает РИА Новости.

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Перед этим суда были переданы в собственность властей Колымы. Идет утилизация судов "Серес" и "Гусфар 1". На очереди еще два. Получено разрешение капитана порта на подъем судна "Малли". Все пять - пиратские краболовы, ранее арестованные пограничниками и брошенные владельцами. Их разделают на металлолом.

После расчистки береговой зоны, в бухте Нагаева займутся благоустройством, которое означает начало работ по восстановлению магаданского рыбного порта.

Параллельно власти региона планируют провести подробное обследование дна Охотского моря и составить карту затонувших судов. К работе собираются привлечь водолазов Министерства обороны, говорится в сообщении агентства.

Проблему расчистки дня Охотского моря в Магадане во время своего визита в 2020 году поручил решить премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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