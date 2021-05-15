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15.05.2021 05:41
Рубрика: Общество

Северо-Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,3 километра

Текст: Ольга Журман

На расположенном на острове Парамушир вулкане Эбеко в субботу утром зарегистрирован выброс пепла на высоту 2,3 километра. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

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Шлейф пепла распространился на пять километров к востоку от вулкана. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1 156 метров) расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, относится к древним затухающим вулканам. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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