Северо-Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,3 километра

На расположенном на острове Парамушир вулкане Эбеко в субботу утром зарегистрирован выброс пепла на высоту 2,3 километра. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Шлейф пепла распространился на пять километров к востоку от вулкана. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1 156 метров) расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, относится к древним затухающим вулканам. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.