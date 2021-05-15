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15.05.2021 19:51
Рубрика: Происшествия

Пять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Самарской области

Текст: Андрей Куликов

Ряд пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Толкай - Новоотрадная в Самарской области.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, поезда №13 Челябинск - Москва, №14 Москва - Челябинск, №129 Красноярск - Анапа,№141 Пермь-2 - Симферополь и №59 Новокузнецк - Кисловодск задерживаются.

В тоже время пассажирские поезда №124 Белгород - Новосибирск, №144 Самара - Нижневартовск, №408 Адлер - Челябинск направлены в обход через Оренбург и Уфу. Также было изменено расписание движения ряда пригородных поездов.

Ранее стало известно, что в субботу между станциями Абдулино и Кинель произошел сход 15 вагонов грузового поезда. В результате было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. По данным сотрудников Куйбышевской железной дороги, пострадавших в результате этого происшествия нет, разлива топлива также не произошло. Ведутся восстановительные работы.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что в связи со сходом вагонов с рельсов было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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