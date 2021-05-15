В Прикамье школьницы сожгли ферму ради ролика в TikTok

Две девочки, ученицы одной из школ Нытвенского района Пермского края, сожгли целую ферму, чтобы снять видеоролик для соцсети TikTok. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Школьницы решили записать яркое видео, чтобы собрать побольше просмотров для своего канала в соцсети. Они увидели возле фермы две скирды соломы и начали поджигать соломинки, а затем тушить их. Все это они снимали на телефон.

Но при этих играх вспыхнула солома в скирдах, и пламя девочкам потушить не удалось. Они испугались и убежали.

Имущество фермы, где, по счастью, не было животных, сгорело. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Сейчас родителей юных тиктокеров привлекут к административной ответственности и, возможно, обяжут погасить убыток владельцу фермы.