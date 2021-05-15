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15.05.2021 13:14
Рубрика: Культура

Александр Прошкин представил новый фильм на кинофестивале в Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге состоялась премьера фильма Александра Прошкина "Назад в степь к сарматам". На фестивале "Виват кино России!" 81-летний режиссер сам представил его. В конкурсе картина не участвует.
Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Виват кино России!" Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Виват кино России!"
Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Виват кино России!"

К сожалению, действительность такова, что новые фильмы даже таких мэтров, классиков отечественного кинематографа как Прошкин, в прокат не попадают, либо он "точечный", совсем короткий. Хорошая возможность увидеть их - фестивали, если в вашем городе они есть. Петербургский "Виват кино России!" ежегодно, уже 29 лет, показывает российские картины - причем бесплатно для зрителей.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Виват кино России!"
Александр Адабашьян провел творческий вечер на кинофестивале в Петербурге

- Я всегда так волнуюсь в Питере, это очень ответственно - приезжать сюда. Хотя более 50 лет живу в Москве, "в эмиграции", но Петербург снится по ночам, и я даже умудрился в картине "Опасный возраст" снять Москву - в Питере. До сих пор не могу выйти из этого сказочного пространства - невероятный город, такого второго нет в мире. И каждое мое появление здесь - серьезное испытание для меня. Я готов прослезиться, бесконечно тронут тем, что вы пришли сегодня сюда, спасибо вам, - сказал зрителям режиссер. И рассказал о новой работе:

- Это очень скромная картина, малобюджетная. Снимал в Оренбуржье, считаю тот край своей второй родиной. Там я снимал "Русский бунт" по "Капитанской дочке" и "Истории Пугачева" Пушкина, потом - "Трио". Мой глаз прирос к этому магическому пространству, вечному, которое не очень менялось на протяжении столетий, к бесконечности степи. Там все время такое ощущение, что где-то из-за холмов сейчас появится сарматская конница, или скифы, или пугачевцы. На фоне степи человек всегда один, он просматривается, даже если находится на большом расстоянии. В общем, я заболел этим пространством - магнетическим, живым, дышащим, холмистым, и уже третью картину в тех местах снял. Там жесткие нравы, степняки - жесткие люди. Вроде улыбчивые, разговорчивые, но… кровь близко, чуть что. Было всего 23 съемочных дня.

Были финансовые проблемы, от которых до сих пор не могу опомниться и которые хочется забыть как можно скорее. Оренбуржцы помогали.

Кино не историческое, действие происходит в наши дни. В центре - современные девушки, сестры. В оренбургских степях идет война за землю. Беспредел, коррупция, мафия, людей убивают… Идею Александру Прошкину предложил несколько лет назад Виктор Черномырдин, уроженец тех мест.

Снимались Карина Андоленко, Марина Васильева, Виктор Сухоруков, Василий Мищенко. И 14-летний победитель проекта "Голос. Дети" - 2018 Рутгер Гарехт. А также артисты оренбургского драматического театра и простые люди степного края. Оператор - Шандор Беркеши. Музыку написал Алексей Айги.

Картину показали в Оренбурге на фестивале "Восток&Запад. Классика и Авангард", осенью 2020 года была представлена на Московском кинофестивале. Проката, увы, нет.

Тем временем

В Санкт-Петербургском институте кино и телевидения состоялся мастер-класс Александра Прошкина. Режиссер рассказал о своем пути в кино, о том, как впервые попал на съемочную площадку, как поступал на актерский факультет ЛГИТМиКа (ныне РГИСИС). Поделился опытом экранизаций, отметил, что в режиссуре и экранизациях необходимо искать особый подход и свой личный взгляд. А также ответил на вопросы студентов, в частности, про этапы кинопроизводства.

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