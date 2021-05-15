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15.05.2021 16:07
Рубрика: Общество

"Сад памяти" на юге России высадил почти три миллиона деревьев

Текст: Владимир Емельяненко

Добровольцы международной акции "Сад памяти", посвященной в 2021 году 80-летию начала Великой Отечественной войны, высадили на юге России почти три миллиона деревьев. Об этом сообщают координаторы движения "Волонтеры Победы". Лидерами по числу высаженных деревьев стали Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Волгоградская область. Общая площадь, на которой теперь растут саженцы в Южном федеральном круге, составила 1 432 гектара.
В Минобрнауки создали Стену памяти героев

Акция "Сад памяти" на юге России началась в 2020 году в Крыму в Севастополе. В этом году аллеи с саженцами появились сразу в нескольких местах Крыма - в селе Терновка, на Сапун-горе и в парке Победы под Севастополем. Последнюю аллею волонтеры посвятили памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Он год назад закладывал первый "Сад памяти" в Севастополе. Одновременно акция стартовала в городе воинской славы Калач-на-Дону в Волгоградской области. В Краснодарском крае основные мероприятия прошли в городе-герое Новороссийске. В Калмыкии, основная часть которой представляет собой степь и полупустыню, высадили более 1,1 миллиона деревьев. В ходе акции здесь высажены вязы, акации, дубы и крымские сосны.

Одно из главных мероприятий "Сада памяти" в Волгоградской области прошло у подножия Мамаева Кургана - святыни Сталинградской битвы. Всего в Волгоградской области высажено более 600 тысяч деревьев.

В Ингушетии посадили 75 тысяч саженцев деревьев. В Северной Осетии-Алании посадили 45,5 тысячи саженцев - столько жителей республики не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны.

Справка РГ"

Международная акция "Сад памяти" проходит с 18 марта по 22 июня в России и за рубежом. Организаторы планируют посадить 27 миллионов деревьев -по числу погибших в Великую Отечественную войну.

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