Фото: Сверхмощный Ми-26 перевез по воздуху вертолет Ми-6

На подмосковный аэродром Черное по воздуху из ЛИИ Громова доставлен фюзеляж уникального вертолета Ми-6. Сложнейшую авиационную операцию выполнил самый грузоподъемный вертолет в мире Ми-26.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России", масса пустого вертолета Ми-6 составляет 26 тонн, и поэтому для транспортировки с него был демонтирован двигатель и несущая система.

Операция прошла успешно и теперь Ми-6 примет участие в авиационном фестивале "НЕБО: Теория и практика", который состоится 22-23 мая.

Собираемый в Ростове-на-Дону вертолет Ми-26 считается уникальной машиной, так как на нем установлено 14 мировых рекордов. Среди них подъем 25 тонн на высоту 4100 метров, 20 тонн - на 4600 метров, 15 тонн - на 5600 метров, и 10 тонн - на 6400 метров.

В 1980 году вертолет Ми-26 успешно прошел государственные испытания, а в июне 1981 года состоялся первый публичный показ сверхмощного вертолета на аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже. Перелет до Парижа занял около 17 часов. Промежуточные посадки были в Вильнюсе, Варшаве, Берлине и Франкфурте-на-Майне. Появление Ми-26 в небе Западной Германии вызвало переполох в военных и дипломатических кругах, так как "русский вертолет" пролетел над ракетно-ядерными базами НАТО.