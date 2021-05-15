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15.05.2021 14:27
Рубрика: Общество

В Анапе начался фестиваль воздушных шаров

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Воздушные шары будут взлетать на побережье целую неделю Фото: Пресс-служба администрации Анапы Воздушные шары будут взлетать на побережье целую неделю Фото: Пресс-служба администрации Анапы
Воздушные шары будут взлетать на побережье целую неделю Фото: Пресс-служба администрации Анапы

На Черноморском побережье Краснодарского края утром 15 мая стартовал фестиваль воздушных шаров. Это часть большого фестиваля "А.море фест", который будет проходить в Анапе до 23 мая, открывая высокий туристический сезон 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Сегодня в 5 утра в рамках грандиозного фестиваля "А.море фест" в небо над Анапой впервые поднялись гигантские воздушные шары. Первые счастливчики смогли испытать удивительные впечатления от полета и сделать фото и видео на память, - отметили в администрации Анапы.

Воздушные шары будут подниматься в небо с 5 до 7.30 утра и с 18 до 20 часов вечера каждый день, вплоть до 23 мая. В рамках фестиваля в городе также пройдут кинопоказы, концерты, гастрономические ярмарки, мастер-классы и многое другое.

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