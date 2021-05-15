В России началась увлекательная акция "Ночь музеев"

В Севастополе в "Ночь музеев" оживут картины и античные боги. А в Самаре она станет как никогда насыщенной: будут работать около 50 площадок. От музея к музею в помощь зрителям пустили бесплатный автобус.

Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" началась 15 мая. Она проходит в рамках национального проекта "Культура". Во многих региональных музеях открыты уникальные выставки.

Время проведения акции в каждом регионе - свое. В Хабаровской крае "ночь" продлится еще и 16 мая. А где-то стартовала уже 14 мая. Единого часа "х" не будет и для музеев. Например, Тамбовский областной краеведческий музей приглашает гостей в 18:00. А Музейно-выставочный центр - в 20:00. В десять часов вечера начнется огненное шоу. В Московской области некоторые просмотры намечены на дневное время. Но есть музеи, которые будут работать и до двух часов ночи.

Боги среди звезд и планет

В Севастополе "Ночь музеев", которая проходит в России уже пятнадцатый раз, впервые объединит девять площадок во всех музеях города. А завершится она встречей рассвета над Севастопольской бухтой на Константиновской батарее.

Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого примет участие в акции в десятый раз. В рамках национального проекта "Культура" здесь пройдет Вернисаж шедевров мирового искусства из знаменитых музеев Европы.

- Благодаря актерам группы "Театральная улица" и волонтерам Союза российской молодежи оживут шедевры выдающихся художников, - рассказала "РГ" представитель музея, одна из организаторов акции Лейла Кашникова. - Зрителям предстоит определить, какое перед ними произведение искусства.

Затем состоится встреча с художницей Дашей Рыбиной, которая представит авторский проект "Мой внутренний музей". Также гости смогут попробовать себя в роли живописца на мастер-классе "Я так вижу. Абстракционизм Василия Кандинского".

- Научный сотрудник музея Валерия Пенчева расскажет об абстракционизме, о Кандинском, а затем состоится мастер-класс с кисточками и бумагой - зрители сами создадут свою абстракцию, - продолжает Кашникова. - Также будет мастер-класс по натюрмортам. Гости узнают о семье Рюйш - основателях голландского натюрморта, у которых Петр I закупил коллекцию, ставшую основой музея-Кунсткамеры. А потом своими руками сделают гербарий.

В "Херсонесе Таврическом" решили рассказать ночным посетителям об античных богах и их месте среди звезд и планет. Действие будет проходить сразу на нескольких площадках - в античном театре, Византийском дворике, на древней площади - агоре. Богов сыграют актеры севастопольских театров в сопровождении классической музыки. Выступят оперные певицы, балерины, мастер-ксилофонист.

Посетителям впервые покажут резные камни - геммы, найденные при раскопках в Херсонесе, а также ювелирные украшения времен античности. Эти предметы хранятся в фондах музея, увидеть их можно будет лишь в "Ночь музеев".

И только этой ночью удастся попасть на экскурсию под предметный план Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Посетителям покажут заметки и подписи советских художников, которые восстанавливали живописное полотно, а также подлинный фрагмент панорамы кисти Франца Рубо, спасенный во время войны.

В акции также примет участие Музей Черноморского флота - там подготовили выставку раритетов из закрытых фондов: наград, документов, оружия времен Крымской и Великой Отечественной войн.

Полеты во сне и наяву

Программа "Ночи музеев" в Самаре - как никогда обширная. Около 50 площадок, к которым кроме самих исторических хранилищ присоединились театры, библиотеки, творческие центры и главная улица старого города, ставшая на одни сутки пешеходной.

Здесь будет работать информационный центр акции, помогающий ориентироваться в культурном потоке. В областном краеведческом музее имени Алабина даже выдадут пришедшим на ночную экскурсию фонарики.

Для перемещения от музея к музею в помощь туристам пустили бесплатный экскурсионный автобус. Но чтобы посетить хоть малую часть из сотни "ночных" мероприятий от публики потребуется проницательность и поспешность. Маршрут "Ночи музеев" получился длинным. От выставки "Передовой отряд авангарда" в художественном музее до Ночи предвкушений в создаваемом в Самаре филиале Третьяковской галереи. От кинопоказов в музее Эльдара Рязанова до концерта "Басы на балконе" (по местной легенде именно здесь выступал Федор Шаляпин).

Словом, размах космический и фантастический. И в одном месте эти понятия даже материализуюся. Благодаря финансовой поддержке нацпроекта "Культура" на экспериментальной площадке "Горький центр" проходит фестиваль космоса и научной фантастики.

"В связи с 60-летним юбилеем полета человека в космос, к которому Самара, в прошлом Куйбышев, имеет самое прямое отношение, тема покорения просторов вселенной стала одной из ключевых. И мы не ошиблись с выбором. Это интересно и детям, и их родителям", - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель "Горький Центр" Рудольф Голубев.

Идея выставки выстроена на игре между реальными достижениями науки, техники и смелыми фантазиями. Центральная часть экспозиция состоит не только из документов самарских экспозиций, но и материалов санкт-петербургского музея братьев Стругацких и московского музея Циолковского.

Стоит уточнить, что Алексей Николаевич Толстой - один из первых советских фантастов, подаривший читателям такие романы как "Аэлита" и "Гиперболоид инженера Гарина", - уроженец Самарской губернии. А потому вполне логично, что частью фантастической ночи станет прогулка по его городской усадьбе, где сегодня располагается литературный музей.

Здесь, кстати, есть литературный маркет, где книжные магазины и издательства предлагают посетителям отличную подборку фантастики. Пахнущие типографской краской бумажные книги - это ли не чудо сегодня.