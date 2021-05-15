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15.05.2021 13:13
Рубрика: Общество

В Сочи выбрали лучшего таксиста России

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи состоялся финал конкурса "Лучший водитель такси в России-2020", который прошел в третий раз. В нем приняли участие 27 таксистов из 27 регионов страны.
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

Победителем жюри выбрало Алексея Стебо из Ленинградской области. Второе место занял Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Казани. Кстати, в прошлом году она выиграла конкурс профессионального мастерства.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Таксистов и водителей каршеринга предложили осматривать с помощью телемедицины

- В такси я работаю 13 лет, и это осознанный выбор, - признается "РГ" бронзовый призер. - У меня две профессии: организатор пассажирских и грузовых перевозок, а также маркетолог. Сейчас трудностей в работе таксиста практически нет: техническая оснащенность автомобилей на высшем уровне, а искать пассажиров можно автоматически, без звонков по мобильному телефону или связи по рации. Обычно я начинаю работать с шести утра.

Луиза Бадреева не единственная таксистка на конкурсе. Кроме нее за победу сражалась Марина Савушкина из Севастополя.

Первоначальный отбор состоял из теоретических знаний правил дорожного движения и рассказа о родных местах, а также практической части - на автодроме. Первый тур финала прошел накануне. Водители такси отвечали на вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения и медицинской помощью. А в финальный день участники выполняли скоростное маневрирование со сложными элементами на время, а также раскрылись творчески - представили визитку о себе и своем городе.

Финал стартовал в 10.00 с прохождения медицинской проверки с помощью специальной техники - измерения температуры, давления, пульса, а также тестирования.

Как рассказали организаторы, по каждому водителю ведется статистика. Благодаря ей можно выявлять развитие профессиональных заболеваний. Не секрет, что 40-50 процентов таксистов - гипертоники, что связано с сидячим образом жизни за рулем и курением. По нормам ВОЗ, предел верхнего показателя давления - 150. Если оно выше или есть остатки алкогольное опьянения, то информация автоматически отправляется ответственным лицам и диспетчеру с предупреждением о замене сотрудника.

Говоря о развитии отрасли такси, председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в разговоре с корреспондентом "РГ" отметила, что в 2020 году количество поездок сократилось, а выручка выросла. Причем за счет доставок, увеличение которых связано с пандемией.

- Сейчас всерьез встает вопрос о применении электромобилей на рынке такси, - сообщила она. - Если в прошлом году многих заботил вопрос выплаты лизинга за подержанный Renault, то в этом уже речь идет о развитии и обновлении. Мы ведем переговоры с китайскими компаниями. Также хотим внедрить удаленный медицинский осмотр. Сейчас для того, чтобы пройти врача, нужно тратить время - ехать в пункт приема и стоять в очередях. Автоматизированные приборы для медосмотра можно, например, поставить на автозаправке.

К тому же это будет выходить дешевле. Если за прием врача водитель платит 50-100 рублей, то терминал выдаст разрешение на вождение за 35 рублей. Правда, чтобы внедрить терминалы, нужен закон о телемедицине. Законодательство не всегда успевает за технологиями. Терминалы стоят на многих предприятиях. Фактически они дублируют путевые листы, но пока обязательна синяя печать. Планируется через полгода благодаря принятию закона внедрить автоматику в жизнь.

Искусственный интеллект будет управлять такси и ставить диагнозы

Первый конкурс "Лучший водитель такси в России" прошел в 2018 году, второй - в 2019-м (все - в Сочи), а в прошлом году не проводился из-за пандемии.

- Первым победителем стал Андрей Черных из Санкт-Петербурга, - заключила Ирина Зарипова. - Сейчас он работает в таксопарке бригадиром, у него задалась карьера. В 2018 году билборды с его изображением и надписью "Лучший водитель России" были развешаны по городу на Неве. У нас с этим был связан забавный случай. Нам позвонили из Федеральной антимонопольной службы и спросили: "А почему лучший? Надо же писать: "пожалуй, лучший" или "вероятно, лучший" по требованию закона!" Мы показали протокол и ведомость конкурса, и ФАС признала, что действительно лучший, все законно.

Приз за первое место - 150 тысяч рублей, за второе - 100 тысяч, а за третье - 50.

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