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15.05.2021 12:02
Рубрика: Культура

Федор Конюхов открыл в Екатеринбурге выставку своих работ

Текст: Михаил Пинкус (Екатеринбург)

Выставка "Путешествие длиною в жизнь" известного мореплавателя Федора Конюхова открылась на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств и, как отметили первые посетители, показала совершенно новую грань его личности. В экспозиции представлено 40 живописных и графических произведений путешественника, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как выяснилось, путешественник рисует с детства. И, возможно, стал бы профессиональным художником. Но еще в школе придумал себе испытание - в одиночку переплыть Азовское море. Так тяга к новым местам и тяжелой мужской работе определила его дальнейшую судьбу и заставила по-новому раскрыться художественное дарование.

- Мы очень рады принимать у нас Фёдора Филипповича, который открывается сейчас перед нами не только как путешественник, исследователь, но и как человек искусства, - сообщил на церемонии открытия экспозиции глава региона Евгений Куйвашев. - И я уверен, что его работы многих заставят задуматься и обязательно вдохновят на хорошие дела, хорошие поступки.

Путешественник рассказал об истории создания своих ярких и пронзительных картин. А потом поделился планами: в свой 70-летний юбилей он намерен отправиться в кругосветное путешествие на катамаране. Прямо на выставке Конюхов неожиданно предложил создать в Екатеринбурге необычный сквер с самодельными скворечниками.

- Я занимаюсь этим давно, у меня в деревне 494 скворечника, я везде вешаю скворечники. Давайте сделаем у вас целый сквер. Нужно только подобрать место, - предложил путешественник.

Глава региона в свою очередь пообещал поддержать все даже самые смелые идеи легендарного мореплавателя, альпиниста, писателя и художника.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото Федор Конюхов

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