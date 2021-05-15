В МЧС сообщили об угрозе взрыва из-за пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелись стройматериалы и административное здание пилорамы на улице Учителей. Существует угроза взрыва, сообщили в субботу в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о пожаре на улице Учителей поступило сегодня около восьми часов вечера, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Горят строительные материалы, размещенные на открытой площадке и административное здание. Существует угроза взрыва и распространения огня на соседние строения. По информации очевидцев, в здании находятся газовые баллоны.

На данный момент площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров. Огонь может перекинуться на сады, административные здания и газовую котельную.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные прилагают все усилия для локализации пожара.

В тушении пожара задействованы 24 единицы техники и 57 огнеборцев, развернут оперативный штаб.