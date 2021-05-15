РФ готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров

Россия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы это Россия, это МИД, это Государственная Дума", - уточнил политик в эфире программы "Соловьев LIVE".

По его словам, российские парламентарии ежедневно находятся на связи с коллегами с той и с другой стороны конфликта.

Парламентарий назвал необходимым делать шаги, чтобы в ближайшее время был созван ближневосточный квартет стран. Слуцкий пояснил, что имеются в виду Израиль, Палестина и те арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время - Египет, Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия (автор арабской мирной инициативы).