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15.05.2021 22:14
Рубрика: В мире

Самый стойкий диджей в мире ушел на пенсию в 96 лет

Текст: Андрей Васильев
Фото: www.facebook.com/ray.cordeiro.1029 Фото: www.facebook.com/ray.cordeiro.1029
Фото: www.facebook.com/ray.cordeiro.1029

96-летний диджей из Гонконга провел свое последнее радио-шоу после более чем семи десятилетий работы в эфире. Рэй Кордейро поблагодарил своих слушателей, закончив свою программу "Весь путь с Рэем" в субботу вечером. "Ну вот и все. Большое спасибо за настройку на наш канал, до свидания, спасибо, что выслушали", - сказал диджей, известный как дядя Рэй, на английском и кантонском языке, который является одним из китайских диалектов. Его программа транслируется на государственной телерадиокомпании Гонконга RTHK с 1970 года.

Фото: twitter.com / mckaymsmith
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Кордейро был хорошо известен своим баритоном, плоской кепкой и предпочтением легких композиций. В 2000 году Книга рекордов Гиннеса присвоила ему звание "самого стойкого диджея мира". Кордейро, уроженец Гонконга португальского происхождения, сказал в недавнем интервью, что он "самый удачливый человек в мире". "Счастье - делать то, что я хочу делать, любить то, что я хочу любить, и я не думаю, что у меня есть какие-либо сожаления", - сказал он в эфире RTHK. За свою 72-летнюю карьеру он познакомился с некоторыми из самых громких имен в музыкальном мире, включая Beatles, Клиффа Ричарда и Тони Беннета.

Теперь звание старейшего диджея в мире перейдет к 91-летней британке Маргарет Ли-Джонс. Недавно она начала выступать на ностальгической радиостанции в Хэмпшире Angel FM. Прабабушка из Хаванта начала с того, что отвечала на звонки на некоммерческой станции, но вскоре ее убедили взять на себя роль соведущего двухчасового шоу, отмечает ВВС. Ли-Джонс говорит, что это изменило ее жизнь. По ее словам, ключ к молодости состоит в том, чтобы оставаться активным и каждый день ездить на велосипеде.

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