Шесть человек погибли в результате торнадо в китайском Ухане

Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском Ухане. Как передает РИА Новости, сразу в двух районах города (Цайдянь и Цзуньшань) скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

Согласно последним данным, полностью разрушены 27 домов, повреждены 400 строений, два башенных крана и временные сооружения на площади около 8 тысяч квадратных метров. Кроме того, сильный ветер ломал большие деревья и вырывал с корнем менее крупные.

Ранее сообщалось, что 14 мая примерно в 19:00 по местному времени торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в провинции Цзянсу. Погиб один человек, еще 20 с различными травмами госпитализированы.

Метеорологи озвучили неутешительный прогноз: вероятность возникновения воздушных воронок в провинциях Цзянсу и Хубэй сохраняется. Местным жителям необходимо проявлять бдительность.