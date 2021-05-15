СМИ: В России могут ограничить экспорт пиломатериалов

Минпромторг может ограничить экспорт пиломатериалов, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Это связано с двукратным ростом цен на пиломатериалы вследствие дефицита древесины для строительства домов в России и за рубежом. По данным Ассоциации деревянного домостроения, год назад один кубометр доски стоил 11-13 тысяч рублей, а сейчас - 22-26 тысяч рублей.

Пиломатериалы могут быть включены в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Тогда в их отношении Минпромторг установит временные ограничения либо запретит экспорт.

Ведомство также не исключает введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%. Сейчас пошлины не зависят от показателя сырости древесины.