Собственная версия "Евровидения" появится в США

"Американский Конкурс Песни" будет проходить фактически по правилам "Евровидения". Но с одним значительным отличием: в нем будут состязаться представители лишь одной страны.

Каждый из 50 штатов, округ Колумбия и столица Вашингтон, а также пять территорий, официально не входящих в состав США (например, Доминиканская республика), выберут своих участников-конкурсантов. А потом они - общим числом 56 - благодаря жеребьевке будут разбиты на два полуфинала.

После голосования телезрителей лучшие исполнители выйдут в финал. И уже там будет определена "Лучшая оригинальная песня". Детали организационной работы в настоящий момент еще обсуждаются.

Причем, как на "Евровидении" одновременно на сцене смогут присутствовать не более шести человек. Это могут быть певцы, диджеи или группа. При этом жанр не определен: они могут исполнять и рок, и эстраду, и рэп, и кантри, и даже джаз.

Ожидается, что в дальнейшем к участию в конкурсе может присоединиться и соседняя страна - Канада.

Кстати

В США несколько лет рассматривали возможность присоединиться к "Евровидению". Но Австралии это удалось еще в 2015 году, а в Америке, после тщательного изучения ситуации, все-таки решили проводить свой собственный конкурс.

Наверное, это справедливо. Ведь история музыки показывает, что в США традиционно более популярны свои исполнители, а европейские вызывают, как правило, куда меньший интерес. Даже The Beatles и Led Zeppelin добивались там славы намного дольше, чем у себя в Великобритании…

Между прочим

Обидевшись на некоторые решения жюри, свой аналог "Евровидения" стали проводить и в Турции. Но большой популярностью он не пользуется.