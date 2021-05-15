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15.05.2021 13:53
Рубрика: Культура

Собственная версия "Евровидения" появится в США

Текст: Александр Алексеев
Европейский вещательный союз, являющийся создателем "Евровидения", начнет проводить с 2022 года и The American Song Сontest в США. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Американский Конкурс Песни" будет проходить фактически по правилам "Евровидения". Но с одним значительным отличием: в нем будут состязаться представители лишь одной страны.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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Каждый из 50 штатов, округ Колумбия и столица Вашингтон, а также пять территорий, официально не входящих в состав США (например, Доминиканская республика), выберут своих участников-конкурсантов. А потом они - общим числом 56 - благодаря жеребьевке будут разбиты на два полуфинала.

После голосования телезрителей лучшие исполнители выйдут в финал. И уже там будет определена "Лучшая оригинальная песня". Детали организационной работы в настоящий момент еще обсуждаются.

Причем, как на "Евровидении" одновременно на сцене смогут присутствовать не более шести человек. Это могут быть певцы, диджеи или группа. При этом жанр не определен: они могут исполнять и рок, и эстраду, и рэп, и кантри, и даже джаз.

Ожидается, что в дальнейшем к участию в конкурсе может присоединиться и соседняя страна - Канада.

Кстати

В США несколько лет рассматривали возможность присоединиться к "Евровидению". Но Австралии это удалось еще в 2015 году, а в Америке, после тщательного изучения ситуации, все-таки решили проводить свой собственный конкурс.

Наверное, это справедливо. Ведь история музыки показывает, что в США традиционно более популярны свои исполнители, а европейские вызывают, как правило, куда меньший интерес. Даже The Beatles и Led Zeppelin добивались там славы намного дольше, чем у себя в Великобритании…

Между прочим

Обидевшись на некоторые решения жюри, свой аналог "Евровидения" стали проводить и в Турции. Но большой популярностью он не пользуется.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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