"Спутник V" зарегистрировали в Эквадоре

Эквадор зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, вакцина зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), говорится в сообщении фонда. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Одобрение "Спутника V" регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.