Сухопутные войска усилят бронетранспортерами БТР-82А и БТР-82АМ

Современные бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками поступят на вооружение Сухопутных войск. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Известно, что новые бронемашины предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно нарастить эффективность бронетранспортера. В состав его вооружения входит мощная автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ.

Для усиления разведывательных возможностей и эффективности стрельбы броневик оснастили комбинированным прицелом наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить точность стрельбы в 2,5 раза и вести прицельный огонь на ходу и в ночных условиях.

Безопасность экипажа машины и ее пассажиров удалось достигается за счет использования на внутренних поверхностях корпуса броневика специальной защиты из многослойного синтетического материала. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами и корпусом БТР-82А полы там застелили противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта в бронетранспортере выполнили на специальной подвеске, которая снижает энергию взрыва.