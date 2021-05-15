Тайвань усиливает ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19

В Тайване введены антиковидные ограничения сроком на две недели. Причиной стали 180 выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, впервые с начала пандемии жителям Тайваня придется носить маски даже на открытом воздухе. Кроме того, будут закрыты кинотеатры, бары и ночные клубы, но офисы и рестораны продолжат работу. Занятия в школах, возможно, снова будут идти онлайн.

Власти рекомендуют жителям Тайбэя оставаться дома и выходить на улицу только в самых крайних случаях, а также сократить до минимума число встреч с другими людьми.

Отметим, что показатели заболеваемости на Тайване всегда оставались низкими. На протяжении всей пандемии было выявлено менее 1500 случаев инфицирования, поэтому ранее на острове не вводилась полная изоляция.