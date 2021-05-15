В мрачных застенках Университета Центральной Флориды, что в городе Орландо, штата Флорида, двое американских ученых, доцент Иван Гарибай и аспирант Рамья Акула обучили компьютер распознавать сарказм. Об этом пишет издание Techxplore со ссылкой на научный журнал Entropy.

Разработанный алгоритм позволяет бездушной машине практически безошибочно определять то, что порой удается далеко не всем людям - с помощью контекста отличать саркастичные замечания от серьезных утверждений.

Для этого в тексте выискиваются шаблонные фразы, обращается внимание на определенные слова-триггеры, а также замечается обилие смайликов или скобок.

Потенциально технология может заинтересовать крупные компании, которые проводят мониторинг отзывов аудитории для более точного анализа тональности текста - зачастую погрешность связывается именно с ироничными высказываниями в Сети, которые автоматически могут восприниматься как позитивные.

Кроме того, сообщается, что разработка финансировалась в том числе американскими военными из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которые планируют использовать ее в разведке "для более глубокого понимания использования противниками глобальной информационной среды".