Ученые объяснили, в каких семьях появляются близнецы

Примерно 2-3 процента населения нашей Земли - близнецы. Либо полные генетические копии друг друга, либо, как говорят в России, двойняшки. Если в первом случае всегда рождаются близнецы одного пола, то во втором бывает по-разному.

Сколько таких и кто "отвечает" за то, что в семье вдруг появляется двойное пополнение? Профессор генетики и психологии, директор Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении (Голдсмитс, Университет Лондона) Юлия Ковас, которая много лет занимается изучением близнецов, ответила так: "Примерно одна треть всех близнецов - монозиготные (получившиеся в результате деления одной оплодотворенной яйцеклетки), еще одна треть - дизиготные однополые (так называемые двойняшки одного пола - либо два мальчика, либо две девочки) и еще столько же - дизиготные разнополые (когда в семье рождаются сразу и мальчик, и девочка).

Монозиготных, которые являются генетической копией друг друга, примерно 1 процент по всему миру. Эта цифра не меняется. Почему клетка делится надвое, ученые пока не знают. А вот в рождении дизиготных (иными словами, двойняшек) есть генетический компонент - если в родне есть дизиготные близнецы, то у всех родственников повышается вероятность заиметь дизиготных близнецов".

Юлия Ковас пояснила, генетические влияния могут быть простыми и сложными. Простые - это когда один ген отвечает за что-то определенное, допустим, появление какой-то болезни. "Есть мутация в гене - будет что-то определенное, например, болезнь Хантингтона (наследственное заболевание, приводящее к возникновению дегенеративных процессов, обычно проявляющееся в 30-50 лет). Есть мутация - есть расстройство, нет мутации - и расстройства этого нет. Сложные генетические влияния - полигенны, то есть большое количество генетических факторов влияют на какую-то черту.

Так вот, близнецовость - такая сложная черта, которая обеспечивается большим количеством генов. Дизиготная близнецовость прослеживается по материнской линии, возможно, потому что наследуется какой-то процесс, связанный с овуляцией". Однако сегодня мы знаем, что отцы могут быть носителями таких генов и могут передавать их своим дочерям. Возможно, и другие процессы могут повышать вероятность близнецовости. Многие генетические факторы, связанные с этим феноменом, еще не установлены.

Интересно, что в азиатских странах, например, в Японии, двойняшек очень мало, а вот в некоторых африканских странах таких детей может быть больше 20 процентов.

"Тут играет роль и средовой компонент, но многие факторы, которые могут обьяснять такие географические различия в частоте близнецовости еще не установлены, - рассказала "РГ" Юлия Ковас. - В последние годы число дизиготных близнецов выросло, например, из-за таких технологий, как ЭКО. Иногда во время экстракорпорального оплодотворения женщине подсаживают две, а то и три оплодотворенные клетки, что приводит к большей частотности дизиготных близнецов. Однако во многих странах от этого подхода начали отказываться, так как многоплодная беременность представляет повышенный риск и для матери, и для детей. И сейчас женщинам имплантируется только один, максимум два эмбриона".

Кстати

В 2011 году Юлия Ковас получила мегагрант правительства России для создания в России школьного близнецового регистра. Томский государственный университет приглашает всех родителей близнецов принять участие в исследовании Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении protwins.ru. Для чего нужны эти исследования? Чтобы попытаться получить ответы на многие вопросы, касающиеся развития детей - от медицины до психологии и образования.