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15.05.2021 14:17
Рубрика: Власть

В Черном море уничтожили условных диверсантов

Текст: Юрий Гаврилов

На специально оборудованном полигоне в акватории Черного моря военные моряки провели противодиверсионное учение.

Фото: РИА Новости
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По легенде, экипаж специального катера "Грачонок" при помощи поисково-спасательного комплекса "Кальмар" обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, для ликвидации условных диверсантов в море спустились боевые пловцы. Свою задачу они выполнили с помощью подводного стрелкового оружия.

Справка "РГ"

Катера проекта 21980 типа "Грачонок" предназначены для охраны водных районов военно-морских баз России. Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют их экипажам решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения.

"Грачонки" оснащают современным радиоэлектронным вооружением (гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационная радиолокационная станция МР-231, оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3). А также средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар"). На борту катеров имеется водолазное снаряжение.

Власть Безопасность Армия

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