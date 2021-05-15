Новости

Израильская авиация уничтожила офисы мировых СМИ 17:57
Сухопутные войска усилят бронетранспортерами БТР-82А и БТР-82АМ 17:47
Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020 17:42
Скончался руководитель НМИЦ им. Бурденко Александр Потапов 17:36
В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности" 17:35
В Госдуме оценили возможность ограничить работу WhatsApp в России 17:33
Пушков прокомментировал реакцию Климкина на слова Путина об Украине 17:19
Куба обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19 16:57
Палестина призывает срочно созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета" 16:55
Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Венесуэле 16:27
Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса 16:01
Израиль ударом ракеты разрушил офисную высотку в секторе Газа 16:00
В Москве возбуждено уголовное дело после стрельбы по ребенку на самокате 15:28
В ОПЗЖ прокомментировали предложение "обменять" Медведчука 15:14
В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран 15:05
В Черном море уничтожили условных диверсантов 14:17
В России более 5,5 млн людей с психическими расстройствами 14:10
Черногория откроет границы для туристов на следующей неделе 14:03
В Москве охранник магазина выстрелил в ребенка на самокате 13:29
В Госдуме оценили реакцию Климкина на слова Путина об Украине 13:22
Трамп рассчитывает на отчисления за привлечение новых подписчиков 12:45
Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая 12:38
В Казани усилили охрану школы, куда перевели учеников гимназии №175 12:20
Июльская жара ждет россиян в ближайшие дни 12:10
Москвичей предупредили об ухудшении погоды 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 17:33
Рубрика: Экономика

В Госдуме оценили возможность ограничить работу WhatsApp в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ограничение работы сервиса WhatsApp в России возможно. Однако принять такое решение можно только широкого общественного обсуждения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Фото: iStock
Депутат Госдумы назвал незаконной новую политику WhatsApp

Таким образом он прокомментировал призывы к закрытию сервиса в России, которые прозвучали после вступления в силу новых правил сервиса. Напомним, с 15 мая те пользователи, которые не согласились с новыми правилами конфиденциальности WhatsApp, не смогут читать и отправлять сообщения. В то же время эти правила предполагают передачу большого объема данных о пользователях материнской компании Facebook.

"Технически, думаю, что сделать это [ограничить работу мессенджера в России] возможно, но, с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения", - приводит слова политика РИА Новости.

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Россия утвердила перечень недружественных стран
Израиль ударом ракеты разрушил офисную высотку в секторе Газа
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
Кабмин утвердил схемы развития газовой и нефтяной отраслей
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам