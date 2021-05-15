В Госдуме оценили возможность ограничить работу WhatsApp в России

Ограничение работы сервиса WhatsApp в России возможно. Однако принять такое решение можно только широкого общественного обсуждения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Таким образом он прокомментировал призывы к закрытию сервиса в России, которые прозвучали после вступления в силу новых правил сервиса. Напомним, с 15 мая те пользователи, которые не согласились с новыми правилами конфиденциальности WhatsApp, не смогут читать и отправлять сообщения. В то же время эти правила предполагают передачу большого объема данных о пользователях материнской компании Facebook.

"Технически, думаю, что сделать это [ограничить работу мессенджера в России] возможно, но, с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения", - приводит слова политика РИА Новости.