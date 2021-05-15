В Греции полиция разогнала демонстрацию возле посольства Израиля

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов возле посольства Израиля в Афинах. Митинг организовали представители левых партий, а также палестинцы, проживающие в греческой столице, сообщает телеканал ERT.

Вокруг посольства были выставлен кордоны полиции. Поначалу все шло мирно, однако затем радикалы стали бросать камни и бутылки. Спецназ ответил слезоточивым газом. Демонстрация в поддержку Палестины прошла также в Салониках.

Движение ХАМАС выпустило около 2 тысяч ракет по израильской территории за последнюю неделю. Жертвами обстрелов стали девять человек. Израиль также нанес удары по сектору Газа. По данным министерства здравоохранения Палестины, от налетов авиации и артиллерийского обстрела погибли в общей сложности 139 палестинцев, 1000 получили ранения.