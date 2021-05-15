В Иране завершилась регистрация кандидатов в президенты

В Исламской Республике Иран (ИРИ) сегодня завершилась регистрация кандидатов на предстоящие 18 июня президентские выборы.

До 27 мая Совет стражей конституции Ирана должен рассмотреть всех кандидатов и объявить список, допущенных к избирательной гонке, и уже на следующий день в стране официально стартует предвыборная кампания.

Согласно конституции, кандидат на пост главы исполнительной власти в ИРИ должен быть не моложе 40 и старше 75 лет. Будущий президент обязан обладать управленческим опытом сроком не менее четырех лет, не иметь судимости и владеть, как минимум, степенью магистра наук. Действующий руководитель правительства Хасан Роухани не может выдвигать свою кандидатуру, так как занимает свой пост второй четырехлетний срок подряд.

По итогам регистрации кандидатов число желающих баллотироваться в президенты Ирана составило чуть более 300 человек. Свои кандидатуры выставили многие местные политики, включая бывшего спикера иранского парламента Али Лариджани, экс-президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада, возглавлявшего правительство с 2005 по 2013 год, а также председателя городского совета Тегерана Мохсена Хашеми Рафсанджани.

В предвыборной гонке пожелали принять участие и бывшие министры обороны Хосейн Дехган, связи и информационных технологий Мохаммад Хасан Нами и нефти Ростам Гасеми. Так называемый силовой блок на выборах будет представлен экс-командующим Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохсеном Резаи и также советником командующего КСИР Саидом Мохаммадом.

В стартовавшей избирательной кампании в Иране до последнего сохранялась интрига - выдвинет ли свою кандидатуру глава судебной власти Ибрагим Раиси. Этот известный в стране политический деятель уже баллотировался в 2017 году, но проиграл выборы нынешнему президенту Роухани, заняв по итогам голосования второе место. В последний день регистрации Раиси все-таки выставил свою кандидатуру в качестве независимого кандидата и при этом обратился с посланием к народу. Политик пообещал, что на посту президента он будет бороться с коррупцией и бедностью, а также защищать права граждан Ирана.

По оценкам местных наблюдателей, глава судебной власти ИРИ имеет наибольшие шансы на победу. Согласно опубликованным иранским информагентством Fars данным социологического опроса, проведенного 29 апреля, за Раиси готовы отдать голоса 42% респондентов. Раиси на своем нынешнем посту стал популярен благодаря начатой им широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией в стране. Кроме того, он инициировал разработку законодательных актов, защищающих права женщин от бытового насилия.

Президентские выборы 18 июня пройдут в Иране в тринадцатый раз. Будущему главе исполнительной власти страны необходимо будет набрать больше 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов этого не удастся, состоится второй тур голосования. В соответствии с данными Избирательного штаба ИРИ - аналога центризбиркома, в выборах смогут принять участие более 59,3 миллионов иранцев.