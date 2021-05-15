В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа

В секторе Газа более 30 школ были повреждены в результате столкновений израильтян и палестинцев. Об этом заявила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.

По ее словам, на данный момент в Газе не работает ни одна школа. "Это, безусловно, скажется на образовании детей", - цитирует РИА Новости Тума. Она подчеркнула, что работу общеобразовательных учреждений важно возобновить, а для этого необходимо прекратить огонь. "Мы призываем к деэскалации и к прекращению насилия", - подчеркнула представитель ЮНИСЕФ.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По израильской территории выпущено уже около двух тысяч ракет. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль наносит сотни ударов по сектору Газа. Их жертвами стали 126 палестинцев.