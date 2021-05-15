В Кубинке прошло авиашоу в честь юбилея "Русских витязей" и "Стрижей"

В субботу, 15 мая в подмосковной авиабазе Кубинка состоялся большой авиационный праздник, посвященный 30-летию групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи".

Вообще-то официальный юбилей у пилотажников был раньше. Но по-настоящему отметить событие решили в середине мая - после участия "Витязей" и "Стижей" в Параде Победы на Красной площади.

Авиашоу в Кубинке удалось на славу. В том числе и потому, что пилотажные группы представили на празднике свои новые демонстрационные программы. А еще - там впервые в совместном построении группы "мигов" и "сухих" - знаменитом "Кубинском бриллианте" - задействовали не Су-27 или Су-30, а самолеты Су-35С.

Зрители также увидели наиболее зрелищные фигуры высшего пилотажа - групповую "Петлю Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Коробочку", "Ухо", "Горку". И, конечно же, очень красивый роспуск "Тюльпан" - своего рода визитную карточку знаменитых на весь мир российских асов. Групповой, встречный и одиночный пилотаж они выполняли не только на Су-35С, но и боевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Надо сказать, что лучшие летчики мира давно и безоговорочно признали первенство "Русских витязей" и "Стрижей". Пилотажные группы есть более чем в трех десятках стран. Некоторые хорошо известны любителям воздушных шоу. К примеру, американские "Блю Энджелс" на F\A-18 и "Тандербердз" на F-16А, французские "Патруль Де Франс" на Alpha Jet, итальянские "Фречче Триколори" на МВ -339, британские "Рэд Эрроуз" на "Хоках" демонстрировали свое летное мастерство на всех главных авиационных выставках и салонах планеты. Летают эти пилоты действительно классно. Но пилотируют они либо учебно-тренировочные самолеты, либо специально изготовленную для воздушных показов технику.

Единственным исключением были и остаются российские летчики из Кубинки - "Русские витязи" на тяжелых истребителях Су-27, Су-30СМ и Су-35С и "Стрижи" на боевых МиГ-29. Их самолеты отличаются от собратьев в авиационных частях ВВС разве что яркой расцветкой, да соответствующими надписями на фюзеляжах. Случись что, эту технику, как и летчиков Центра имени И.Н. Кожедуба, можно смело посылать в бой. Причем на самые ответственные участки фронта. В этом тоже особенность "кубинцев": помимо изучения фигур высшего пилотажа, они постоянно занимаются плановой учебой. Как и их коллеги в строевых полках, сдают зачеты на боевое применение и знание техники, подтверждают классную квалификацию, проводят учения.

Но основная служба пилотов - все же участие в отечественных и мировых авиашоу. "Витязям" и "Стрижам" рукоплескали в десятках стран мира - от США и Великобритании до Голландии и Китая. Восхищаться есть чем, потому что больше никто не выполняет групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. Известно, к примеру, что суммарный вес группы из шести Су-27, на которых многие годы летали "Русские витязи", достигал почти 150 тонн. А если сложить вместе их крылья, то общий размах тянул на 75 метров - считай, целое футбольное поле.

Теперь представьте, какое надо иметь мастерство, чтобы из этих "тяжеловесов" выстраивать в небе фигуры из двух, четырех, пяти, шести и более самолетов. Не просто выстраивать, а крутить петли Нестерова, "бочки", выполнять виражи на форсаже, то есть предельной скорости. Один "колокол" на встречных курсах чего стоит! Выглядит этот маневр так. Два истребителя одновременно уходят ввысь и замирают, слегка вибрируя, в самой верхней точке.

Завершают свое выступление "Витязи", как правило, роспуском "Тюльпана". Группа самолетов в сомкнутом строю одновременно разлетается в разные стороны. Когда наблюдаешь за этим маневром с земли, действительно кажется, что в небе за считанные мгновения расцветает фантастический цветок.

Свои пилотажные фигуры "Витязи" обычно выполняют на скоростях от 400 до 800 километров в час, на высотах от 60-70 метров до полутора километров. При этом расстояние между самолетами исчисляется буквально метрами.

И еще один удивительный факт. Летчики из Кубинки сумели "впрячь" в одну воздушную упряжку тяжелые "Сухие" и относительно легкие фронтовые истребители МиГ-29. На Параде Победы в этом году москвичи и гости столицы любовались пролетом "большой девятки" - над Красной площадью пронесся небесный ромб из четырех МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" и пятерки Су-30СМ. На авиашоу в Кубинке пилоты пошли еще дальше - в одном строю с "мигами", выстраивая "бриллиант", прошли Су-35С.

На празднике выступили и коллеги юбиляров. Так, группа "Буркуты" на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" показала комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках "пеленг", "треугольник", "стрела", "ромб", а также продемонстрировала одиночное пилотажное мастерство. Пилоты авиагруппы "Реакторы" выступили на реактивных учебно-тренировочных Л-29, а пилотажники группы "Первый полет" - на самолетах Як - 52.