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15.05.2021 23:49
Рубрика: В мире

В Восточной Азии растет число заражений коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)
В странах Восточной Азии постепенно осложняется эпидемиологическая обстановка. В ряде мест региона даже на фоне ужесточения ограничительных мер наблюдается рост заражения опасной инфекцией.

Так, в Японии 15 мая местные специалисты выявили более 6,4 тысячи новых пациентов с положительными пробами на COVID-19. При этом 772 заразившихся были обнаружены в столичном мегаполисе страны.

Местному правительству пока не удается переломить негативный тренд, который характеризуется ускорением распространения заболевания. Даже решение о продлении до конца текущего месяца в ряде японских регионов, включая Токио, режима ЧС не помогло остановить инфекцию.

В КНР впервые за 22 дня выявлены местные случаи заражения коронавирусом

Японские власти продолжают готовиться к проведению летней Олимпиады, старт которой намечен на 23 июля. При этом большинство граждан островного государства по-прежнему настроены против проведения турнира. По результатам проведенного газетой Yomiuri Shimbun опроса, за отмену соревнований высказались около 59 респондентов.

Одновременно с этим в Японии продолжает набирать обороты начавшаяся две недели назад кампания по сбору подписей в Интернете за отказ от состязаний. За такой сценарий выступили, в частности, более 350 тысяч человек.

Накануне вспышка заражения COVID-19 была обнаружена на Тайване, где все последнее время с пандемией справлялись достаточно эффективно. По сведениям издания Taipei Times, медики 15 мая выявили 185 случаев заражения коронавирусом, из которых пять оказались завозными.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Всплеск заболеваемости заставил руководство острова пойти на ужесточение ограничительных мер и масочного режима. Местные СМИ во избежание паники распространили информацию о том, что на Тайване имеется достаточный запас гигиенических масок, около 800 млн штук. Ежедневно там способны изготавливать около 18,3 млн единиц такой продукции.

Примечательно, что на общем тревожном фоне обнадеживающие вести приходят из Южной Кореи, где наметилось небольшое снижение роста заболеваемости. Информагентство Yonhap сообщает, что 15 мая суточный прирост заразившихся COVID-19 там опустился ниже 700 человек. Хотя последние два дня до этого данный показатель превышал указанную отметку.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Тайвань В мире Восточная Азия Южная Корея

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