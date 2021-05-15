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15.05.2021 16:27
Рубрика: Общество

Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Венесуэле

Текст: Ирина Алпатова
Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Венесуэла одобрила российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Эта вакцина является первым компонентом вакцины "Спутник V". Регистрацию вакцины против коронавируса провело Министерство здравоохранения страны.

Фото: AP Photo/Anupam Nath
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"Разрешение на применение вакцины "Спутник Лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. "Спутник Лайт" поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса", - приводит агентство слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

Показатель эффективности "Спутник Лайт" - 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Это превышает показатели эффективности ряда вакцин, требующих двух уколов, рассказали в РФПИ.

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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