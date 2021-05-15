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15.05.2021 15:02
Рубрика: Власть

Володин: В Госдуме обсудят стоящие перед РФ вызовы со стороны Запада

Текст: Татьяна Замахина
Если бы США и другие западные страны учили историю, они бы знали, что Россия из всех испытаний выходит окрепшей. Преодоление вызовов планируется обсудить на парламентских встречах в Госдуме 18 мая, сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Политик начал с экскурса в историю: он отметил, что в последнее время все чаще говорят об Александре Невском - и не только в связи с 800-летием со дня его рождения. Это связано еще и с тем, что сделанный им выбор, по словам Володина, определил развитие российской государственности, история которой могла оборваться в XIII веке или стать совершенно иной, "одолей нас тевтонские рыцари или несметные полчища Орды".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Спикер считает, что Александр Невский тонко чувствовал главную опасность, которая шла с Запада и грозила духовной смертью народа, потерей независимости. "Ханский Восток не посягал на нашу самоидентичность, не разрушал нашу веру, хотя бремя его было тяжким", - сравнил Володин. И Невский, подчеркнул он, смог ответить на любые вызовы - и в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком.

По словам спикера ГД, сейчас России вновь брошен вызов.

"Другое время - другой противник, - объяснил Володин. - Не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти "стрел". Бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем".

В XIII веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами - давят на Россию санкциями, продолжил сравнение спикер.

"Не учат историю. Учили бы - знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей", - напомнил председатель ГД. По его словам, на Парламентских встречах, которые состоятся 18 мая в ГД, планируется обсудить эти темы.

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