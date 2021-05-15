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15.05.2021 08:45
Рубрика: Общество

Врач рассказала о возможной опасности носового кровотечения

Текст: Михаил Русин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Носовое кровотечение может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. В некоторых случаях даже требуется немедленная госпитализация.

Как рассказала врач-отоларинголог Анна Колесникова "Пятому каналу", носовое кровотечение происходит из-за поражения стенки кровеносных сосудов в результате механического воздействия или по другим причинам, которые не следует игнорировать.

Фото: iStock
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Кровотечение могут вызывать так называемые местные причины. Это синуситы, аллергический ринит, атрофический ринит, искривление перегородки носа, травмы, которые могут быть связаны с обычным ковырянием в носу, инородными телами и переломом костей носа.

Также к местным причинам эксперт относит опухоли полости носа, носоглотки и околоносовых пазух, кровоточащий полип перегородки носа и ангиофиброму основания черепа.

Высокая температура тела, вызванная болезнью, перегревом или солнечным ударом, а также сердечно-сосудистые заболевания относятся к системным или общим причинам носового кровотечения. Также этот симптом может указывать на заболевания крови ( тромбоцитопеническую пурпуру, серповидноклеточную анемию, лейкозы, тромбастению, миелопролиферативные заболевания) и на проблемы с эндокринной системой. Носовые кровотечения могут возникать во время беременности и при опухоли надпочечников.

Специалисты подразделяют кровотечения на передние и задние. В первом случае кровь течет из передней трети перегородки носа, где сосредоточены наиболее тонкие и уязвимые сосуды. Такие кровотечения обычно быстро останавливаются.

"Но достаточно серьезными являются задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа. Из-за большого диаметра самих сосудов такие кровотечения, как правило, массивные. Пациент может проглатывать кровь в достаточно большом объеме. И такие кровотечения несут угрозу жизни. Практически никогда не останавливаются самостоятельно и являются причиной для неотложной госпитализации", - говорит Анна Колесникова.

Она упоминает так называемое сигнальное кровотечение, которое может свидетельствовать о нарушения целостности крупного артериального сосуда в полости носа, костях черепа, основании черепа, при тяжелой травме, сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли. В таких случаях требуется операция.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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