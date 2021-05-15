Врач рассказала о возможной опасности носового кровотечения

Носовое кровотечение может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. В некоторых случаях даже требуется немедленная госпитализация.

Как рассказала врач-отоларинголог Анна Колесникова "Пятому каналу", носовое кровотечение происходит из-за поражения стенки кровеносных сосудов в результате механического воздействия или по другим причинам, которые не следует игнорировать.

Кровотечение могут вызывать так называемые местные причины. Это синуситы, аллергический ринит, атрофический ринит, искривление перегородки носа, травмы, которые могут быть связаны с обычным ковырянием в носу, инородными телами и переломом костей носа.

Также к местным причинам эксперт относит опухоли полости носа, носоглотки и околоносовых пазух, кровоточащий полип перегородки носа и ангиофиброму основания черепа.

Высокая температура тела, вызванная болезнью, перегревом или солнечным ударом, а также сердечно-сосудистые заболевания относятся к системным или общим причинам носового кровотечения. Также этот симптом может указывать на заболевания крови ( тромбоцитопеническую пурпуру, серповидноклеточную анемию, лейкозы, тромбастению, миелопролиферативные заболевания) и на проблемы с эндокринной системой. Носовые кровотечения могут возникать во время беременности и при опухоли надпочечников.

Специалисты подразделяют кровотечения на передние и задние. В первом случае кровь течет из передней трети перегородки носа, где сосредоточены наиболее тонкие и уязвимые сосуды. Такие кровотечения обычно быстро останавливаются.

"Но достаточно серьезными являются задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа. Из-за большого диаметра самих сосудов такие кровотечения, как правило, массивные. Пациент может проглатывать кровь в достаточно большом объеме. И такие кровотечения несут угрозу жизни. Практически никогда не останавливаются самостоятельно и являются причиной для неотложной госпитализации", - говорит Анна Колесникова.

Она упоминает так называемое сигнальное кровотечение, которое может свидетельствовать о нарушения целостности крупного артериального сосуда в полости носа, костях черепа, основании черепа, при тяжелой травме, сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли. В таких случаях требуется операция.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.