За сутки в России подтверждено 8790 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3073
- 2 Санкт-Петербург 749
- 3 Московская область 671
- 4 Ростовская область 205
- 5 Воронежская область 131
- 6 Нижегородская область 125
- 7 Саратовская область 120
- 8 Иркутская область 115
- 9 Республика Саха (Якутия) 108
- 10 Свердловская область 104
- 11 Красноярский край 100
- 12 Республика Крым 98
- 13 Пермский край 96
- 14 Челябинская область 96
- 15 Самарская область 95
- 16 Краснодарский край 94
- 17 Волгоградская область 93
- 18 Республика Башкортостан 91
- 19 Ленинградская область 87
- 20 Ульяновская область 77
- 21 Ярославская область 77
- 22 Новосибирская область 77
- 23 Тверская область 76
- 24 Пензенская область 73
- 25 Калининградская область 64
- 26 Брянская область 64
- 27 Белгородская область 64
- 28 Курская область 63
- 29 Кемеровская область 62
- 30 Омская область 61
- 31 Алтайский край 61
- 32 Ивановская область 60
- 33 Кировская область 60
- 34 Архангельская область 59
- 35 Липецкая область 59
- 36 Оренбургская область 58
- 37 Псковская область 57
- 38 Тюменская область 55
- 39 Владимирская область 54
- 40 Смоленская область 53
- 41 Калужская область 53
- 42 Ставропольский край 52
- 43 Республика Чувашия 51
- 44 Тульская область 51
- 45 Орловская область 49
- 46 Республика Карелия 48
- 47 Астраханская область 48
- 48 Рязанская область 46
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 45
- 50 Удмуртская Республика 44
- 51 Вологодская область 43
- 52 Мурманская область 39
- 53 Новгородская область 38
- 54 Республика Дагестан 37
- 55 Тамбовская область 36
- 56 Республика Бурятия 34
- 57 Республика Татарстан 34
- 58 Курганская область 33
- 59 Хабаровский край 31
- 60 Республика Хакасия 30
- 61 Костромская область 28
- 62 Республика Мордовия 28
- 63 Забайкальский край 28
- 64 Республика Коми 27
- 65 Приморский край 26
- 66 Севастополь 25
- 67 Томская область 24
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 19
- 69 Сахалинская область 15
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 15
- 71 Республика Марий Эл 15
- 72 Республика Алтай 13
- 73 Республика Калмыкия 13
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 75 Амурская область 13
- 76 Республика Ингушетия 12
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 78 Республика Адыгея 9
- 79 Чеченская Республика 9
- 80 Камчатский край 7
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 5
- 83 Чукотский автономный округ 3
- 84 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 931 691 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,03%
- За последние сутки подтверждено 364 смерти:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 34
- Нижегородская область 16
- Самарская область 15
- Ростовская область 13
- Краснодарский край 12
- Алтайский край 12
- Воронежская область 11
- Ульяновская область 11
- Свердловская область 10
- Московская область 9
- Пермский край 9
- Ленинградская область 8
- Иркутская область 8
- Красноярский край 7
- Липецкая область 6
- Волгоградская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Тюменская область 6
- Челябинская область 6
- Смоленская область 5
- Тульская область 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Ярославская область 4
- Калининградская область 4
- Саратовская область 4
- Владимирская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Республика Крым 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Новосибирская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Курская область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Чувашия 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 115 480 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 866 человек
- Москва 2697
- Санкт-Петербург 1676
- Московская область 551
- Республика Ингушетия 263
- Псковская область 208
- Саратовская область 204
- Ростовская область 170
- Воронежская область 141
- Иркутская область 137
- Пермский край 131
- Краснодарский край 129
- Свердловская область 109
- Нижегородская область 105
- Самарская область 104
- Республика Башкортостан 101
- Красноярский край 99
- Челябинская область 95
- Курская область 94
- Архангельская область 93
- Алтайский край 93
- Волгоградская область 92
- Ставропольский край 91
- Ульяновская область 88
- Калининградская область 85
- Ленинградская область 83
- Белгородская область 80
- Оренбургская область 79
- Ярославская область 78
- Новгородская область 75
- Новосибирская область 75
- Пензенская область 69
- Кировская область 68
- Ханты-Мансийский автономный округ 68
- Республика Бурятия 68
- Тамбовская область 67
- Омская область 65
- Калужская область 64
- Орловская область 63
- Владимирская область 60
- Липецкая область 60
- Тюменская область 59
- Республика Чувашия 58
- Кемеровская область 54
- Рязанская область 52
- Астраханская область 52
- Тульская область 49
- Республика Карелия 49
- Удмуртская Республика 49
- Республика Татарстан 48
- Костромская область 45
- Смоленская область 45
- Курганская область 45
- Забайкальский край 39
- Тверская область 38
- Республика Дагестан 38
- Кабардино-Балкарская Республика 38
- Ивановская область 33
- Хабаровский край 32
- Амурская область 30
- Вологодская область 28
- Севастополь 28
- Республика Марий Эл 27
- Сахалинская область 25
- Республика Крым 24
- Томская область 23
- Приморский край 21
- Республика Мордовия 20
- Республика Калмыкия 15
- Карачаево-Черкесская Республика 15
- Ямало-Ненецкий автономный округ 15
- Республика Тыва 15
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Мурманская область 12
- Республика Адыгея 12
- Чеченская Республика 12
- Республика Хакасия 10
- Республика Саха (Якутия) 7
- Камчатский край 5
- Магаданская область 4
- Еврейская автономная область 2
- Республика Коми 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 547 500.