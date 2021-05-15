За сутки в России подтверждено 8790 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3073

2 Санкт-Петербург 749

3 Московская область 671

4 Ростовская область 205

5 Воронежская область 131

6 Нижегородская область 125

7 Саратовская область 120

8 Иркутская область 115

9 Республика Саха (Якутия) 108

10 Свердловская область 104

11 Красноярский край 100

12 Республика Крым 98

13 Пермский край 96

14 Челябинская область 96

15 Самарская область 95

16 Краснодарский край 94

17 Волгоградская область 93

18 Республика Башкортостан 91

19 Ленинградская область 87

20 Ульяновская область 77

21 Ярославская область 77

22 Новосибирская область 77

23 Тверская область 76

24 Пензенская область 73

25 Калининградская область 64

26 Брянская область 64

27 Белгородская область 64

28 Курская область 63

29 Кемеровская область 62

30 Омская область 61

31 Алтайский край 61

32 Ивановская область 60

33 Кировская область 60

34 Архангельская область 59

35 Липецкая область 59

36 Оренбургская область 58

37 Псковская область 57

38 Тюменская область 55

39 Владимирская область 54

40 Смоленская область 53

41 Калужская область 53

42 Ставропольский край 52

43 Республика Чувашия 51

44 Тульская область 51

45 Орловская область 49

46 Республика Карелия 48

47 Астраханская область 48

48 Рязанская область 46

49 Ханты-Мансийский автономный округ 45

50 Удмуртская Республика 44

51 Вологодская область 43

52 Мурманская область 39

53 Новгородская область 38

54 Республика Дагестан 37

55 Тамбовская область 36

56 Республика Бурятия 34

57 Республика Татарстан 34

58 Курганская область 33

59 Хабаровский край 31

60 Республика Хакасия 30

61 Костромская область 28

62 Республика Мордовия 28

63 Забайкальский край 28

64 Республика Коми 27

65 Приморский край 26

66 Севастополь 25

67 Томская область 24

68 Кабардино-Балкарская Республика 19

69 Сахалинская область 15

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 15

71 Республика Марий Эл 15

72 Республика Алтай 13

73 Республика Калмыкия 13

74 Карачаево-Черкесская Республика 13

75 Амурская область 13

76 Республика Ингушетия 12

77 Республика Северная Осетия-Алания 10

78 Республика Адыгея 9

79 Чеченская Республика 9

80 Камчатский край 7

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 5

83 Чукотский автономный округ 3

84 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 931 691 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Тыва 0,03%

За последние сутки подтверждено 364 смерти:

Москва 58

Санкт-Петербург 34

Нижегородская область 16

Самарская область 15

Ростовская область 13

Краснодарский край 12

Алтайский край 12

Воронежская область 11

Ульяновская область 11

Свердловская область 10

Московская область 9

Пермский край 9

Ленинградская область 8

Иркутская область 8

Красноярский край 7

Липецкая область 6

Волгоградская область 6

Удмуртская Республика 6

Тюменская область 6

Челябинская область 6

Смоленская область 5

Тульская область 5

Ставропольский край 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Ярославская область 4

Калининградская область 4

Саратовская область 4

Владимирская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Вологодская область 3

Республика Крым 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Новосибирская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Ивановская область 2

Курская область 2

Орловская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Республика Чувашия 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Алтай 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 115 480 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 866 человек Москва 2697

Санкт-Петербург 1676

Московская область 551

Республика Ингушетия 263

Псковская область 208

Саратовская область 204

Ростовская область 170

Воронежская область 141

Иркутская область 137

Пермский край 131

Краснодарский край 129

Свердловская область 109

Нижегородская область 105

Самарская область 104

Республика Башкортостан 101

Красноярский край 99

Челябинская область 95

Курская область 94

Архангельская область 93

Алтайский край 93

Волгоградская область 92

Ставропольский край 91

Ульяновская область 88

Калининградская область 85

Ленинградская область 83

Белгородская область 80

Оренбургская область 79

Ярославская область 78

Новгородская область 75

Новосибирская область 75

Пензенская область 69

Кировская область 68

Ханты-Мансийский автономный округ 68

Республика Бурятия 68

Тамбовская область 67

Омская область 65

Калужская область 64

Орловская область 63

Владимирская область 60

Липецкая область 60

Тюменская область 59

Республика Чувашия 58

Кемеровская область 54

Рязанская область 52

Астраханская область 52

Тульская область 49

Республика Карелия 49

Удмуртская Республика 49

Республика Татарстан 48

Костромская область 45

Смоленская область 45

Курганская область 45

Забайкальский край 39

Тверская область 38

Республика Дагестан 38

Кабардино-Балкарская Республика 38

Ивановская область 33

Хабаровский край 32

Амурская область 30

Вологодская область 28

Севастополь 28

Республика Марий Эл 27

Сахалинская область 25

Республика Крым 24

Томская область 23

Приморский край 21

Республика Мордовия 20

Республика Калмыкия 15

Карачаево-Черкесская Республика 15

Ямало-Ненецкий автономный округ 15

Республика Тыва 15

Республика Северная Осетия - Алания 14

Мурманская область 12

Республика Адыгея 12

Чеченская Республика 12

Республика Хакасия 10

Республика Саха (Якутия) 7

Камчатский край 5

Магаданская область 4

Еврейская автономная область 2

Республика Коми 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 547 500.