За сутки в России подтверждено 8790 случаев COVID-19 в 84 регионах

Новости

СМИ: В России могут ограничить экспорт пиломатериалов 11:11
Санкт-Петербург готов увеличить заполняемость трибун на Евро 10:33
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс 10:14
Во Франции отставные полицейские опубликовали письмо Макрону 08:15
В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа 07:58
Депутат Госдумы назвал незаконной новую политику WhatsApp 07:52
Си Цзиньпин поздравил разработчиков "Тяньвэнь-1" с успешной посадкой на Марсе 07:35
На Колыме приступили к утилизации брошенных судов 07:09
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами 06:35
Северо-Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,3 километра 05:41
В НАСА поздравили китайских коллег с успешной посадкой зонда на Марсе 05:36
Представитель ХАМАС перечислил требования для перемирия с Израилем 05:18
В Приморье создавшие банду уроженцы Узбекистана предстанут перед судом 05:13
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхности Марса 04:46
Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах 04:31
На Чукотке теплая погода позволит застрявшим во льдах белухам выплыть 04:03
Привитым от COVID-19 американцам запретили снимать маски в транспорте 03:59
Астронавты на МКС совершат в июне два выхода в открытый космос 03:36
Около 10 тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе из-за боевых действий 03:16
Шесть человек погибли в результате торнадо в китайском Ухане 03:07
ЮНИСЕФ: 36 детей погибли при столкновениях израильтян и палестинцев 02:26
Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа 02:20
Армия Израиля сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС 01:36
Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ 01:35
В ХАМАС заявили о готовности к прекращению огня 01:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8790 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8790 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3073
  • 2 Санкт-Петербург 749
  • 3 Московская область 671
  • 4 Ростовская область 205
  • 5 Воронежская область 131
  • 6 Нижегородская область 125
  • 7 Саратовская область 120
  • 8 Иркутская область 115
  • 9 Республика Саха (Якутия) 108
  • 10 Свердловская область 104
  • 11 Красноярский край 100
  • 12 Республика Крым 98
  • 13 Пермский край 96
  • 14 Челябинская область 96
  • 15 Самарская область 95
  • 16 Краснодарский край 94
  • 17 Волгоградская область 93
  • 18 Республика Башкортостан 91
  • 19 Ленинградская область 87
  • 20 Ульяновская область 77
  • 21 Ярославская область 77
  • 22 Новосибирская область 77
  • 23 Тверская область 76
  • 24 Пензенская область 73
  • 25 Калининградская область 64
  • 26 Брянская область 64
  • 27 Белгородская область 64
  • 28 Курская область 63
  • 29 Кемеровская область 62
  • 30 Омская область 61
  • 31 Алтайский край 61
  • 32 Ивановская область 60
  • 33 Кировская область 60
  • 34 Архангельская область 59
  • 35 Липецкая область 59
  • 36 Оренбургская область 58
  • 37 Псковская область 57
  • 38 Тюменская область 55
  • 39 Владимирская область 54
  • 40 Смоленская область 53
  • 41 Калужская область 53
  • 42 Ставропольский край 52
  • 43 Республика Чувашия 51
  • 44 Тульская область 51
  • 45 Орловская область 49
  • 46 Республика Карелия 48
  • 47 Астраханская область 48
  • 48 Рязанская область 46
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 45
  • 50 Удмуртская Республика 44
  • 51 Вологодская область 43
  • 52 Мурманская область 39
  • 53 Новгородская область 38
  • 54 Республика Дагестан 37
  • 55 Тамбовская область 36
  • 56 Республика Бурятия 34
  • 57 Республика Татарстан 34
  • 58 Курганская область 33
  • 59 Хабаровский край 31
  • 60 Республика Хакасия 30
  • 61 Костромская область 28
  • 62 Республика Мордовия 28
  • 63 Забайкальский край 28
  • 64 Республика Коми 27
  • 65 Приморский край 26
  • 66 Севастополь 25
  • 67 Томская область 24
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 19
  • 69 Сахалинская область 15
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 15
  • 71 Республика Марий Эл 15
  • 72 Республика Алтай 13
  • 73 Республика Калмыкия 13
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 75 Амурская область 13
  • 76 Республика Ингушетия 12
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 78 Республика Адыгея 9
  • 79 Чеченская Республика 9
  • 80 Камчатский край 7
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 5
  • 83 Чукотский автономный округ 3
  • 84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 931 691 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
  • За последние сутки подтверждено 364 смерти:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 34
  • Нижегородская область 16
  • Самарская область 15
  • Ростовская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Алтайский край 12
  • Воронежская область 11
  • Ульяновская область 11
  • Свердловская область 10
  • Московская область 9
  • Пермский край 9
  • Ленинградская область 8
  • Иркутская область 8
  • Красноярский край 7
  • Липецкая область 6
  • Волгоградская область 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Тюменская область 6
  • Челябинская область 6
  • Смоленская область 5
  • Тульская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Ярославская область 4
  • Калининградская область 4
  • Саратовская область 4
  • Владимирская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Крым 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Новосибирская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Белгородская область 2
  • Ивановская область 2
  • Курская область 2
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Чувашия 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 115 480 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 866 человек
  • Москва 2697
  • Санкт-Петербург 1676
  • Московская область 551
  • Республика Ингушетия 263
  • Псковская область 208
  • Саратовская область 204
  • Ростовская область 170
  • Воронежская область 141
  • Иркутская область 137
  • Пермский край 131
  • Краснодарский край 129
  • Свердловская область 109
  • Нижегородская область 105
  • Самарская область 104
  • Республика Башкортостан 101
  • Красноярский край 99
  • Челябинская область 95
  • Курская область 94
  • Архангельская область 93
  • Алтайский край 93
  • Волгоградская область 92
  • Ставропольский край 91
  • Ульяновская область 88
  • Калининградская область 85
  • Ленинградская область 83
  • Белгородская область 80
  • Оренбургская область 79
  • Ярославская область 78
  • Новгородская область 75
  • Новосибирская область 75
  • Пензенская область 69
  • Кировская область 68
  • Ханты-Мансийский автономный округ 68
  • Республика Бурятия 68
  • Тамбовская область 67
  • Омская область 65
  • Калужская область 64
  • Орловская область 63
  • Владимирская область 60
  • Липецкая область 60
  • Тюменская область 59
  • Республика Чувашия 58
  • Кемеровская область 54
  • Рязанская область 52
  • Астраханская область 52
  • Тульская область 49
  • Республика Карелия 49
  • Удмуртская Республика 49
  • Республика Татарстан 48
  • Костромская область 45
  • Смоленская область 45
  • Курганская область 45
  • Забайкальский край 39
  • Тверская область 38
  • Республика Дагестан 38
  • Кабардино-Балкарская Республика 38
  • Ивановская область 33
  • Хабаровский край 32
  • Амурская область 30
  • Вологодская область 28
  • Севастополь 28
  • Республика Марий Эл 27
  • Сахалинская область 25
  • Республика Крым 24
  • Томская область 23
  • Приморский край 21
  • Республика Мордовия 20
  • Республика Калмыкия 15
  • Карачаево-Черкесская Республика 15
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 15
  • Республика Тыва 15
  • Республика Северная Осетия - Алания 14
  • Мурманская область 12
  • Республика Адыгея 12
  • Чеченская Республика 12
  • Республика Хакасия 10
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Камчатский край 5
  • Магаданская область 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Коми 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 547 500.

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа
Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ
Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19