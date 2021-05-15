Сегодня завершилась регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять партию "Единой России" на выборах в сентябре в Госдуму. Половина участников - беспартийные претенденты. Более 30% претенденты до 35 лет, их впервые допустили к участию в голосовании.

"Ближайшие две недели станут очень горячей порой. С 24 мая стартует электронное голосование, которое продлится до 30 мая. Но уже сейчас понятно, что конкуренция будет серьезной. На всех 15 округах Москвы мы видим сильных кандидатов, которые нацелены на победу. И таких - не два и не три, а множество. Значит, у людей есть выбор. Голосование станет по-настоящему народным, и на выборы "Единая Россия" отправит самых сильных претендентов", - отметил на заседании Московского городского регионального комитета предварительного голосования председатель-секретарь реготделения "Единой России" Андрей Метельский.

Сейчас участники голосования ведут борьбу за голоса сторонников. Один из важных инструментов борьбы за голоса - видеоролики, которые претенденты размещают на партийной площадке PG.ER.RU. Такой формат в период пандемии заменил традиционные дебаты участников.

Завершилась регистрация участников предварительного голосования "Единой России" Фото: пресс-служба МГРО ЕР

На заседании оргкомитета Андрей Метельский озвучил предварительные итоги этапа регистрации участников голосования. Окончательная численность пока не известна (оргкомитету еще предстоит рассмотреть заявки последнего дня), тем не менее уже понятно соотношение: только 40% участников голосования состоят в рядах "Единой России". Остальные - беспартийные или сторонники партии.

"Более 30% зарегистрированных участников - молодые политики до 35 лет. В этом году предварительное голосование впервые стало открытым для молодежи: ранее действовал возрастной ценз. Я рад, что в отборе принимает участие молодежь из партийного проекта "ПолитСтартап", финалисты конкурса "Лидеры России", волонтеры, молодогвардейцы - это послужит обновлению рядов партии и даст ребятам хороший опыт", - подчеркнул Андрей Метельский.

Член регионального оргкомитета предварительного голосования Ирина Федорова напомнила, что впервые в истории предварительного голосования "Единой России" в состав как федерального, так и региональных оргкомитетов вошли внепартийные силы. Так, к участию в организации голосования в Москве привлекли наиболее активных членов волонтерского сообщества, которые вели большую работу в период пандемии. Такую идею "Единой России" весной подсказал президент Владимир Путин.