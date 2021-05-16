Благотворительный фонд Константина Хабенского получил 40 млн рублей - такую сумму заплатили за 14 лотов участники аукциона, прошедшего в штаб-квартире Русского географического общества.

С молотка ушли рисунки, работы из дерева и фарфоровые сервизы, а также два раритета советской эпохи: складной патефон Молотовского завода и катушечный магнитофон "Романтик-3". У всех работ один автор - Сергей Шойгу, а патефон с магнитофоном - семейные реликвии министра обороны.

Все деньги направят на оплату операций больным онкологией детям, закупку медоборудования и на повышение квалификации врачей.

Как сообщает Фонд Хабенского, за весь прошлый год был собран 241 млн рублей благотворительных пожертвований. Так что 40 млн рублей за один вечер - сумма значительная.

Покупатели пожелали не афишировать свои имена.

Корреспондент "РГ" провел собственное расследование, чтобы оценить, какие из лотов были самыми интересными.

Время на создание картин и скульптур Сергей Шойгу измеряет... в отпусках: один отпуск, два отпуска. Фото: RTYVA.ru

Стиль всех восьми рисунков работы Сергея Шойгу искусствовед Елизавета Плавинская определила как романтизм. Лично ей больше всего понравился "Графический летний пейзаж". Хочется написать - рисунок кисти министра, но Сергею Шойгу кисти и не потребовалось - использовал простой грифельный карандаш и лист картона 16 на 20 см.

На мой вопрос - а чем притягивает весьма простой сюжет? - эксперт разъяснила: простота кажущаяся. "Изобразить батальную сцену, например, поле битвы, где все погибли, легче, чем закат, где никто не погиб, - уточнила искусствовед. - Особенно когда закат убийственно красив. А рисовать на картоне приятно: он мягкий и теплый".

Елизавета Плавинская сравнила пейзаж с шедевром Куинджи "Лунная ночь на Днепре". Речь идет, конечно, не о прямой, а художественной аналогии, ведь Архип Куинджи свою работу создавал 140 лет назад на холсте маслом. Кстати, первым картину увидел Иван Тургенев, а приобрел ее внук Николая I. Таким образом работы роднят еще и участие знаменитостей. "Мы живем в эпоху, когда личность автора важнее, чем ремесло, - считает искусствовед. - Артрынок впитывает произведения известных личностей".

А на вопрос о "гвозде аукциона" дочь министра, Ксения Шойгу, не раздумывая назвала стол. 3,5-метровая столешница вырублена из кедра.

"Гвоздем" аукциона стал стол из 368-летнего кедра. Дерево "родилось" в год, когда Запорожская Сечь наконец упросила принять ее в состав России

"На дереве видны кольца, - рассказала Ксения. - По ним и определили, что ему 368 лет. Уточню: дерево не рубили, мы нашли в тайге упавшее".

Возраст добавляет изюминку столу. Если древесине 368 лет, то значит, что дерево "родилось" в 1653-м. В этот год на соборе в Москве решили принять Запорожскую Сечь в состав России. Казачество очень долго и настойчиво упрашивало московского царя взять их в российское подданство.

Не стол, а учебник истории. Наглядный, внушительный и фактически бесценный.

Показательно, что Шойгу традиционно не соглашается, когда его называют художником. "В книге "Про вчера" я вычитала, что в юности Сергей Шойгу работал в археологических экспедициях, - говорит Плавинская. - А в таких экспедициях рисуют все. И вообще, мы все можем рисовать, это заложено в природе человека. Просто одни пользуются этим даром, другие - нет".

Прозвучало как намек. Константин Хабенский не стал намекать, прямо заявив: надеется, что пример Сергея Шойгу подстегнет других знаменитостей.