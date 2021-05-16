С молотка ушли рисунки, работы из дерева и фарфоровые сервизы, а также два раритета советской эпохи: складной патефон Молотовского завода и катушечный магнитофон "Романтик-3". У всех работ один автор - Сергей Шойгу, а патефон с магнитофоном - семейные реликвии министра обороны.
Все деньги направят на оплату операций больным онкологией детям, закупку медоборудования и на повышение квалификации врачей.
Как сообщает Фонд Хабенского, за весь прошлый год был собран 241 млн рублей благотворительных пожертвований. Так что 40 млн рублей за один вечер - сумма значительная.
Покупатели пожелали не афишировать свои имена.
Корреспондент "РГ" провел собственное расследование, чтобы оценить, какие из лотов были самыми интересными.
Стиль всех восьми рисунков работы Сергея Шойгу искусствовед Елизавета Плавинская определила как романтизм. Лично ей больше всего понравился "Графический летний пейзаж". Хочется написать - рисунок кисти министра, но Сергею Шойгу кисти и не потребовалось - использовал простой грифельный карандаш и лист картона 16 на 20 см.
На мой вопрос - а чем притягивает весьма простой сюжет? - эксперт разъяснила: простота кажущаяся. "Изобразить батальную сцену, например, поле битвы, где все погибли, легче, чем закат, где никто не погиб, - уточнила искусствовед. - Особенно когда закат убийственно красив. А рисовать на картоне приятно: он мягкий и теплый".
Елизавета Плавинская сравнила пейзаж с шедевром Куинджи "Лунная ночь на Днепре". Речь идет, конечно, не о прямой, а художественной аналогии, ведь Архип Куинджи свою работу создавал 140 лет назад на холсте маслом. Кстати, первым картину увидел Иван Тургенев, а приобрел ее внук Николая I. Таким образом работы роднят еще и участие знаменитостей. "Мы живем в эпоху, когда личность автора важнее, чем ремесло, - считает искусствовед. - Артрынок впитывает произведения известных личностей".
А на вопрос о "гвозде аукциона" дочь министра, Ксения Шойгу, не раздумывая назвала стол. 3,5-метровая столешница вырублена из кедра.
"На дереве видны кольца, - рассказала Ксения. - По ним и определили, что ему 368 лет. Уточню: дерево не рубили, мы нашли в тайге упавшее".
Возраст добавляет изюминку столу. Если древесине 368 лет, то значит, что дерево "родилось" в 1653-м. В этот год на соборе в Москве решили принять Запорожскую Сечь в состав России. Казачество очень долго и настойчиво упрашивало московского царя взять их в российское подданство.
Не стол, а учебник истории. Наглядный, внушительный и фактически бесценный.
Показательно, что Шойгу традиционно не соглашается, когда его называют художником. "В книге "Про вчера" я вычитала, что в юности Сергей Шойгу работал в археологических экспедициях, - говорит Плавинская. - А в таких экспедициях рисуют все. И вообще, мы все можем рисовать, это заложено в природе человека. Просто одни пользуются этим даром, другие - нет".
Прозвучало как намек. Константин Хабенский не стал намекать, прямо заявив: надеется, что пример Сергея Шойгу подстегнет других знаменитостей.