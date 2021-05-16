По десять тысяч бонусных миль начислит "Аэрофлот" первым десяти тысячам участников программы "Аэрофлот Бонус", прошедшим вакцинацию и совершившим перелет в период действия акции. Как сообщается на сайте авиакомпании, программа "Мили вакцинации" пройдет с 15 мая до 31 декабря 2021 года или до израсходования выделенного лимита миль.

"Продвижение вакцинации - это наш вклад в восстановление полноценного воздушного сообщения, в комфорт и удобство наших пассажиров", - заявил генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. По его словам, авиакомпания планирует и в дальнейшем предпринимать шаги для сохранения здоровья пассажиров и работников.

Пассажирам будет необходимо пройти первый этап вакцинации после начала акции, при этом для участия в программе обязательна полная вакцинация. После прививки гражданин должен получить сертификат российского образца с портала Госуслуг с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных. Эти документы надо предъявить до совершения полета в офисе продаж "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте авиакомпании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После совершения полета мили автоматически зачислятся на лицевой счет. Принять участие в акции могут люди старше 18 лет за исключением работников "Аэрофлота". Всего в рамках программы "Мили вакцинации" участникам будет начислено 100 млн миль.

Кроме того, каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, "Аэрофлот" предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило письмо главе минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести в стране систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса.