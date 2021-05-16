Новости

Роспотребнадзор начал расследование из-за толпы фанатов "Майора Грома" 19:47
Цены на индийский чай могут вырасти из-за засухи и коронавируса 19:23
Известный певец Джордже Марьянович скончался в 89 лет от коронавируса 19:07
Сборная КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 18:54
В Петербурге задержали студента, сбивавшего прохожих на электросамокате 18:39
За преступления в банде Басаева арестован житель Ставропольского края 18:28
В Иерусалиме уничтожили террориста при наезде на полицейских 18:12
"Ротор" вылетел из РПЛ после победы "Уфы" над "Арсеналом" 18:10
Появились первые кадры из новой "Золушки" с чернокожим геем в роли феи 18:00
Принц Чарльз пообещал открыть британские дворцы для народа 17:55
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа" 17:47
Умер советский актер и режиссер Баходыр Юлдашев 17:42
Президент Болгарии выступил против сноса памятника Советской армии 17:40
ЦСКА проиграл "Динамо" и остался без еврокубков 16:58
В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся жаре 16:47
Болгария продлит режим чрезвычайной эпидобстановки до конца июня 16:46
Родителей псковских выпускников бесплатно протестируют на COVID-19 16:39
В Кремле прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ 16:38
МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение 16:31
Умер актер и звезда экстремального реслинга Джереми Янг 16:28
"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" и вышел в отбор Лиги чемпионов 16:02
В Ульяновской области горят склад и жилые дома 15:57
В Ярославской области введен режим ЧС в городе Любим 15:43
Пациент психиатрической больницы при СИЗО "Бутырка" покончил с собой 15:27
"Прабабушка легкого поведения" стала седьмым прибыльным релизом года 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
По десять тысяч бонусных миль начислит "Аэрофлот" первым десяти тысячам участников программы "Аэрофлот Бонус", прошедшим вакцинацию и совершившим перелет в период действия акции. Как сообщается на сайте авиакомпании, программа "Мили вакцинации" пройдет с 15 мая до 31 декабря 2021 года или до израсходования выделенного лимита миль.

"Продвижение вакцинации - это наш вклад в восстановление полноценного воздушного сообщения, в комфорт и удобство наших пассажиров", - заявил генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. По его словам, авиакомпания планирует и в дальнейшем предпринимать шаги для сохранения здоровья пассажиров и работников.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Глава Минздрава призвал россиян не тянуть с вакцинацией

Пассажирам будет необходимо пройти первый этап вакцинации после начала акции, при этом для участия в программе обязательна полная вакцинация. После прививки гражданин должен получить сертификат российского образца с портала Госуслуг с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных. Эти документы надо предъявить до совершения полета в офисе продаж "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте авиакомпании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После совершения полета мили автоматически зачислятся на лицевой счет. Принять участие в акции могут люди старше 18 лет за исключением работников "Аэрофлота". Всего в рамках программы "Мили вакцинации" участникам будет начислено 100 млн миль.

Кроме того, каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, "Аэрофлот" предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило письмо главе минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести в стране систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах
В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся жаре
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам